Sortie Apple 2024 : L’IA au cœur de l’innovation

Le 9 septembre 2024, Apple tiendra sa conférence de rentrée, un événement incontournable où la marque dévoilera ses nouveaux produits, en particulier l’iPhone 16. Comme chaque année, cette présentation marque le début de la saison des nouveautés pour le géant californien. Cette année, Apple mettra l’accent sur l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans ses appareils, avec l’introduction d’Apple Intelligence, une technologie dévoilée lors de la conférence des développeurs en juin dernier.

L’iPhone 16 : un concentré d’innovations

Le principal attrait de cette keynote sera, sans surprise, l’iPhone 16, qui se déclinera en quatre modèles : l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro, et l’iPhone 16 Pro Max. Ces nouveaux modèles marqueront une évolution notable, notamment avec des appareils photos passant à des capteurs de 48 mégapixels, contre 12 MP pour les versions précédentes. L’ajout d’un nouveau bouton physique sur la tranche de l’appareil facilitera encore plus la prise de vue.

Côté design, l’iPhone 16 devrait légèrement agrandir la surface de l’écran tactile tout en maintenant une apparence similaire à celle de l’iPhone 15. Les modifications les plus notables concerneront la disposition des modules photo, avec deux capteurs pour les modèles standards et trois pour les versions Pro.

Les nouveautés : Apple watch, Ipad…

En plus des nouveaux iPhone, Tim Cook dévoilera la dernière version de l’Apple Watch. Cette nouvelle montre connectée pourrait être nommée Apple Watch X, marquant ainsi une rupture avec la numérotation classique. L’accent sera mis sur l’optimisation de l’autonomie grâce à des améliorations apportées par l’IA, un point faible persistant des générations précédentes.

Les célèbres AirPods feront également leur retour avec deux nouveaux modèles. Les changements incluront des tiges plus courtes et un boîtier de recharge équipé d’une prise USB-C, remplaçant ainsi le port Lightning. L’un des modèles pourrait offrir une réduction active du bruit à un prix inférieur à celui des AirPods Pro actuels.

Les iPads bénéficieront eux aussi d’un rafraîchissement de la gamme. L’iPad de 11e génération sera doté de processeurs plus puissants, capables de tirer parti des fonctionnalités avancées d’Apple Intelligence. De plus, une 7e version de l’iPad mini, avec son écran de 8,3 pouces, devrait également être annoncée.

Les amateurs de MacBook devront patienter jusqu’à une conférence prévue en octobre pour découvrir les nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées à la gamme des ordinateurs portables d’Apple.

Ainsi, cette keynote s’annonce riche en annonces, confirmant la volonté d’Apple de continuer à innover, notamment avec l’intégration de l’IA dans ses produits phares. Les fans de la marque ont de quoi être impatients.