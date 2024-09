Kevin Costner remet le Prix de la paix à Omar Harfouch en marge de la Mostra de Venise

Ce jeudi 5 septembre, la star hollywoodienne Kevin Costner a remis au compositeur Omar Harfouch le Best achievement for Peace Award en marge de la Mostra de Venise. Lors de cette cérémonie organisée par le Better World Fund, un fonds de dotation créé par Manuel Collas de La Roche et destiné à mettre l’art du cinéma au service de l’humain, de nombreuses personnalités internationales étaient présentes, dont l’actrice américaine Susan Sarandon.

Pour Omar Harfouch, ce prix témoigne de l’importance du grand concert qu’il donnera le 18 septembre prochain dans l’un des théâtres les plus prestigieux de Paris, le Théâtre des Champs-Élysées. Ce concert exceptionnel accueillera plus d’un millier de personnes, dont 300 éminents hommes politiques, ambassadeurs, personnalités spirituelles et célébrités telles que Juliette Binoche, Laetitia Casta ou encore Patricia Kaas.

Au cours de ce concert, Omar Harfouch interprétera au piano sa composition «Concerto pour la Paix» , accompagné de l’Orchestre Béziers Méditerranée, composé de 66 musiciens, dont la grande violoniste Anne Gravoin et 30 chanteurs d’opéra, le tout dirigé par le Maestro Mathieu Bonnin et arrangé par Houtaf Khoury.

Omar Harfouch poursuivra ensuite sa tournée de concerts en interprétant la même composition aux Nations Unies à Genève, lors de la Journée mondiale de la paix, avant de se produire au Vatican, au Parlement italien, à Shanghai et dans d’autres pays…

@Photos : Daniel Topic

Omar Harfouch, entouré notamment de Kevin Costner et Susan Sarrandon. @Daniel Topic

Omar Harfouch reçoit le Prix de la paix des mains de Kevin Costner. @Daniel Topic

Kevin Costner et Omar Harfouch lors du dîner organisé par le Better World Fund. @Daniel Topic