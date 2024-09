Kendji Girac sort le clip de « Si seulement… », premier aperçu de son nouvel album

Kendji Girac marque un tournant décisif dans sa carrière avec la sortie du clip de Si seulement…, premier extrait de son nouvel album Vivre…, prévu pour le 4 octobre 2024. Après avoir publié la chanson le 30 août dernier, le chanteur présente aujourd’hui une vidéo poignante qui reflète les épreuves personnelles qu’il a traversées. Dans ce clip, signé par Vianney et Renaud Rebillaud, Kendji apparaît au bord de la mer, symbolisant une renaissance après la tourmente.

Ce titre revêt une signification particulière pour Kendji, qui a failli perdre la vie en avril dernier lors d’une dispute avec sa compagne, au cours de laquelle il s’est infligé une blessure par balle. Fortement affecté par cet événement, le chanteur a exprimé son désir de se reconnecter à lui-même, déclarant vouloir « redevenir le garçon qu’il était au fond de lui ». La sortie de cet album, dix ans après son ascension fulgurante dans The Voice, semble marquer ce retour tant espéré à la simplicité et à la sincérité.

Vivre…, son sixième album, célèbre également une décennie de succès. Composé en grande partie par Vianney et Renaud Rebillaud, il met en avant des collaborations avec des artistes tels que Louane, Ycare et Emma Peters. Kendji Girac semble ainsi prêt à entamer un nouveau chapitre de sa carrière, empreint de maturité et de résilience.

Alice Leroy