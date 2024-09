Kendji Girac annonce une tournée des Zénith pour célébrer ses 10 ans de carrière

Kendji Girac, star révélée par The Voice en 2014, a annoncé son grand retour sur scène pour 2026 à l’occasion de ses 10 ans de carrière. Sur son compte Instagram, le chanteur a partagé son enthousiasme : « C’est la seule chose à laquelle je pense tous les jours. Tellement hâte de vous retrouver pour fêter NOS 10 ans ! 10 ans de joie, d’amour, de sourires et d’émotions… avec vous. Il faut que le temps passe vite maintenant. »

La tournée débutera le 31 janvier 2026 au Zénith d’Amiens, avant de passer par plusieurs grandes villes, dont un concert à l’Accor Arena de Paris le 14 mars et au Dôme de Marseille le 21 mars. Kendji Girac promet un show grandiose pour ses fans, avec plus de vingt dates prévues. La billetterie ouvrira le 27 septembre, et les fans sont déjà impatients de le revoir sur scène.

Après une période difficile marquée par un incident en avril 2024, où le chanteur avait été blessé par balle lors d’une dispute conjugale, Kendji semble remonter la pente. Son dernier single, Si seulement, sorti en août, marque son retour à la musique avec un message introspectif. « J’ai pris le temps de travailler une belle chanson, d’aller chercher au fond de mon cœur », expliquait-il dans une vidéo. Ce morceau, écrit par Vianney, annonce la sortie de son prochain album Vivre, prévu pour le 4 octobre.

Alice Leroy