Keir Starmer écarte l’austérité et promet de soutenir les services publics lors du congrès travailliste

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui a pris ses fonctions en juillet dernier, a exclu la mise en place d’une nouvelle politique d’austérité lors de l’ouverture du congrès du Parti travailliste à Liverpool. C’est la première fois en 15 ans que le congrès a lieu alors que les travaillistes sont au pouvoir, après avoir remporté les élections législatives de juillet. Cependant, malgré cette victoire, Starmer est déjà confronté à des défis majeurs, notamment une baisse de popularité et des critiques sur certaines mesures impopulaires.

S’exprimant devant plus de 20 000 participants attendus pour l’événement, Keir Starmer a souligné que les services publics, particulièrement le NHS, sont « à genoux » après des années d’austérité sous les gouvernements conservateurs. Tout en promettant de protéger ces services, il a averti que des décisions difficiles étaient à venir, compte tenu d’un « trou noir » de 22 milliards de livres sterling dans les finances publiques. Toutefois, il a assuré que son gouvernement n’augmenterait pas les impôts, tout en soulignant la nécessité de réformes pour améliorer la situation.

Angela Rayner, vice-Première ministre, a ouvert le congrès en mettant en avant l’engagement des travaillistes à renforcer les droits des travailleurs, notamment avec une législation visant à interdire les contrats « zéro heure ». Elle a également annoncé des mesures ambitieuses pour augmenter le nombre de logements sociaux et abordables, tout en souhaitant rééquilibrer la relation entre locataires et propriétaires.

Le congrès intervient dans un contexte de polémiques pour Starmer, notamment la suppression d’un chèque énergie pour les retraités, jugée « cruelle » par le syndicat Unite. Sharon Graham, secrétaire générale d’Unite, a appelé le gouvernement à revenir sur cette décision, tandis que des affiches à Liverpool défendent le maintien de cette aide pour l’hiver.

En outre, Starmer fait face à des critiques après avoir accepté des cadeaux d’une valeur de plus de 100 000 livres sterling, incluant des vêtements et des billets pour des concerts et des matchs de football. Il a depuis renoncé à ces dons, mais a précisé qu’il continuerait d’accepter des invitations pour assister aux matchs de son équipe favorite, Arsenal.

Le discours de Starmer, prévu pour mardi, sera un moment clé de ce congrès, alors que le gouvernement travailliste prépare la présentation de son premier budget, attendu fin octobre.