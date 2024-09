Karim Bouamrane lance son mouvement politique « La France humaine et forte »

Karim Bouamrane, maire socialiste de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière politique avec le lancement de son propre mouvement, « La France humaine et forte ». L’événement aura lieu le 3 octobre 2024 au stade Bauer, lieu emblématique de la ville et siège du club de football Red Star FC.

Ce lancement marque un nouveau départ pour Bouamrane, dont l’ascension politique a été rapide ces dernières années. Élu maire en 2020, il a vu sa commune transformée par les Jeux Olympiques, ce qui lui a permis d’acquérir une notoriété nationale et même internationale. Le New York Times lui a récemment consacré un portrait, ce qui lui a valu le surnom de « Barack Obama de Seine-Saint-Denis ». Sa popularité croissante l’a même placé un temps parmi les candidats potentiels pour le poste de Premier ministre avant que Michel Barnier ne soit nommé à cette fonction par Emmanuel Macron le 5 septembre 2024.

Le mouvement « La France humaine et forte » a pour objectif de « redonner de la fierté aux gens » en se concentrant sur des valeurs positives comme l’espoir, l’excellence, et la démocratisation de l’accès à la culture et aux soins. Bouamrane souhaite se distinguer par un discours optimiste, axé sur la cohésion et le vivre-ensemble, incarné symboliquement par le football, un sport qu’il associe à l’idéal républicain.

Bien qu’il reste membre du Parti socialiste, son mouvement pourrait représenter une nouvelle alternative politique, en abordant des thèmes plus proches de la droite, tels que l’autorité et la sécurité. Toutefois, Bouamrane se montre prudent et souligne qu’il n’a pas l’intention de trahir sa famille politique.

Avec cette initiative, Bouamrane semble vouloir fédérer au-delà des partis traditionnels, en s’adressant directement aux citoyens. Il se pourrait qu’il voie en ce mouvement un tremplin vers des ambitions nationales, notamment en vue de l’élection présidentielle de 2027. Selon son entourage, Bouamrane se dit « prêt » si son profil est jugé capable de porter une nouvelle incarnation de la gauche.

Le 3 octobre prochain pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère pour ce maire ambitieux, déterminé à peser dans le paysage politique français.