Kamala Harris s’engage à être « la présidente de tous les Américains » lors de son investiture par le Parti démocrate

Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, a officiellement accepté l’investiture du Parti démocrate pour la présidentielle de novembre lors d’un discours solennel et inspirant à la convention démocrate à Chicago. Avec gravité et détermination, elle a promis de « tracer un nouveau chemin » et de gouverner pour tous les Américains, indépendamment de leur parti, leur race ou leur genre.

Portant un tailleur-pantalon sombre, Harris a souligné son engagement à représenter l’ensemble du peuple américain, dans une salle en liesse remplie de délégués enthousiastes. « Je promets d’être la présidente de tous les Américains », a-t-elle déclaré sous les ovations des milliers de partisans présents.

Elle a rendu hommage à sa mère indienne, évoquant les défis qu’elle a surmontés et comment ces expériences ont façonné sa propre résilience. Harris a également attaqué son adversaire républicain, Donald Trump, critiquant ses relations avec des dictateurs et promettant de ne pas suivre cette voie. Elle a réaffirmé son soutien à l’Ukraine, ainsi qu’à Israël, tout en plaidant pour l’autodétermination des Palestiniens.

Parmi les sujets abordés, Harris a promis de réformer le système d’immigration « défaillant » et de restaurer le droit à l’avortement à l’échelle nationale. Son discours, bien que marquant la fin de la convention, a apporté une gravité inattendue à un événement jusque-là festif, mobilisant les espoirs des démocrates de la voir devenir la première femme présidente des États-Unis.

Les récents sondages montrent une légère avance pour Harris sur Trump au niveau national, mais les résultats restent incertains à moins de trois mois du scrutin. Alors que la course à la Maison-Blanche s’intensifie, les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer l’issue de cette élection historique.