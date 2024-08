Kamala Harris peut-elle devenir la première femme présidentes des États-Unis ?

Lors de la convention démocrate du 19 au 22 aout à Chicago, Kamala Harris a officiellement accepté l’investiture du Parti pour la présidentielle, redonnant espoir aux démocrates dans une campagne marquée par une intense émotion et une détermination sans faille.

Un discours inspirant

Le discours de Harris a été acclamé, touchant profondément les délégués présents. Tyler Schnella, du Wisconsin, a décrit l’impact émotionnel de l’intervention : « Personne dans la salle n’a gardé les yeux secs, ni la voix intacte. C’était le discours dont on avait besoin, au bon moment. » Catherine Pugh, du Maryland, a ajouté : « C’était ma quatrième convention démocrate, et c’est l’un des meilleurs discours que j’aie entendus. Elle a rechargé l’Amérique. »

Le retournement est frappant. Après une période où Donald Trump semblait inattaquable, notamment suite à une tentative d’assassinat, les démocrates avaient perdu espoir. Michael Genovese, politologue, évoque le retour à une élection « normale » avec une compétition serrée. Les sondages montrent une division marquée : 47 % de démocrates contre 44 % de républicains.

Michelle Obama a été chaleureusement accueillie, lançant un appel à l’espoir. Barack Obama a également pris la parole, soulignant que malgré l’énergie générée, « ce sera une élection serrée dans un pays très divisé ». Malgré cette incertitude, l’enthousiasme parmi les démocrates est palpable.

Les clés de la victoire

Pour Harris, l’enjeu est de regagner la coalition diversifiée qui avait soutenu Barack Obama, notamment les minorités et les jeunes. Les femmes noires, un groupe électoral crucial, se montrent particulièrement engagées. Selon Sally Nuamah, politologue, les femmes noires sont un pilier du vote démocrate et leur participation pourrait être décisive. Elles ont d’ailleurs levé 1,5 million de dollars en seulement trois heures.

Kamala Harris semble également avoir capté l’attention des jeunes électeurs. Les campagnes sur les réseaux sociaux, notamment les mèmes viraux, ont contribué à créer un engouement. L’enthousiasme est tel que certains jeunes se sentent inspirés par son message et son style.

Cependant, la route n’est pas sans obstacles. Les critiques s’intensifient, notamment parmi les militants pro-palestiniens qui jugent la position de Harris sur le conflit israélo-palestinien insuffisante. Des manifestations ont eu lieu, soulignant les tensions au sein du parti et parmi les électeurs progressistes.

Un regard vers l’avenir

Kamala Harris se dirige maintenant vers les dernières étapes de sa campagne. Les premiers bulletins de vote par correspondance seront envoyés dans quelques jours, et le débat entre Harris et Trump le 10 septembre pourrait être décisif. Avec un programme encore flou et une campagne marquée par une intense activité émotionnelle, la question demeure : Kamala Harris saura-t-elle galvaniser l’électorat comme Barack Obama avant elle ?

La convention a marqué une étape clé dans la campagne de Kamala Harris, avec un soutien massif mais aussi des défis importants. Alors que la campagne entre dans sa phase cruciale, l’attention se tourne vers les prochaines semaines pour voir si Harris pourra transformer l’enthousiasme en victoire électorale.