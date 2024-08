Kamala Harris : le mois qui a tout changé dans la course à la Maison-Blanche

Le 21 juillet 2024, un tournant majeur s’est produit dans la campagne présidentielle américaine. À 13h46, Joe Biden, alors président des États-Unis, a annoncé par une simple lettre publiée sur le réseau social X qu’il se retirait de la course à la Maison-Blanche. Ce geste inattendu faisait suite à une pression croissante de ses collègues démocrates, qui jugeaient sa candidature à un second mandat trop risquée après un débat désastreux contre Donald Trump en juin.

Cette annonce a provoqué une onde de choc dans le paysage politique, éclipsant même une tentative d’assassinat contre Donald Trump survenue une semaine plus tôt. Une heure plus tard, à 14h13, Joe Biden publiait un nouveau message, déclarant son soutien à sa vice-présidente, Kamala Harris, pour le remplacer comme candidate du Parti démocrate.

Kamala Harris, 59 ans, a immédiatement salué « l’acte désintéressé et patriotique » de Biden, promettant de tout faire pour battre Donald Trump le 5 novembre. Son mari, Doug Emhoff, a appris la nouvelle alors qu’il était en pleine séance de vélo à Los Angeles, ratant ainsi un flot d’appels, y compris celui de sa femme. « Je ne laisserai plus jamais mon portable dans la voiture », a-t-il plaisanté par la suite.

En quelques heures, Harris a réussi à rallier presque tout son parti à sa cause, un exploit que beaucoup considéraient comme impossible. Ancienne procureure et élue de Californie, elle a su capitaliser sur son expérience et son énergie pour galvaniser les démocrates. En 48 heures, elle a levé 100 millions de dollars en dons et recruté des dizaines de milliers de bénévoles pour soutenir sa campagne.

Le 6 août, Harris a annoncé son choix pour le poste de colistier : Tim Walz, ancien professeur de géographie et actuel gouverneur du Minnesota. Ensemble, ils se sont lancés dans une tournée éclair à travers cinq États décisifs. Ce duo dynamique a su captiver l’électorat, renversant la tendance des sondages qui, pour la première fois en des mois, la plaçaient en tête face à Donald Trump dans plusieurs États clés.

Jeudi prochain à Chicago, Kamala Harris sera officiellement investie par le Parti démocrate, marquant la fin d’un mois où tout a basculé pour elle et pour la campagne présidentielle. Avec seulement deux mois pour convaincre les électeurs, Harris est déterminée à prouver la solidité de sa candidature. De son côté, Donald Trump, bien que déstabilisé, a promis une fin de campagne intense, ne retenant aucun coup dans cette course acharnée à la Maison-Blanche.