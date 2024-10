“Jusqu’à la victoire !”: le RN dévoile son nouveau slogan

Le Rassemblement national lance une nouvelle phase de mobilisation avec un slogan inédit : « Jusqu’à la victoire ! ». Ce message marque la volonté du parti de maintenir une « campagne permanente » alors que les prochaines échéances électorales se profilent. Jordan Bardella, président du RN, a annoncé l’organisation de meetings réguliers, à raison d’un par mois, en présence ponctuelle de Marine Le Pen. Le premier de ces rassemblements se tiendra ce dimanche à Nice.

Stratégie électorale et campagne en continu

Lors d’une réunion du conseil national mi-septembre, Jordan Bardella a désigné Julien Sanchez comme directeur de campagne pour les élections municipales, ainsi que Thomas Ménage et Julien Odoul pour mener la campagne des législatives. L’objectif fixé est ambitieux : trouver 577 candidats d’ici mars, afin d’être prêts en cas de dissolution de l’Assemblée nationale et d’éviter les erreurs passées, notamment la présence de candidats problématiques qui avaient entaché la précédente campagne.

Cette dynamique de « campagne permanente », prônée par Bardella, vise à renforcer la préparation du parti et à maintenir la mobilisation de ses militants. Le RN veut montrer qu’il reste un acteur incontournable sur la scène politique française malgré ses récents échecs électoraux.

Le procès des assistants parlementaires

En parallèle, le parti doit faire face au procès des assistants parlementaires du Front national (ancien nom du Rassemblement national), qui a débuté lundi et se poursuivra jusqu’au 27 novembre. Neuf anciens eurodéputés, dont Marine Le Pen, sont jugés aux côtés de douze assistants parlementaires et de quatre collaborateurs du parti. Les prévenus sont accusés de détournement de fonds publics, recel ou complicité de ce délit. Ils risquent des peines allant jusqu’à dix ans de prison, un million d’euros d’amende, ainsi qu’une peine d’inéligibilité de dix ans.

L’accusation affirme que ces assistants parlementaires, officiellement rémunérés par le Parlement européen, travaillaient en réalité pour le parti, sans effectuer de tâches liées à leurs fonctions officielles. Certains n’auraient jamais rencontré leur supposé employeur ou mis les pieds au Parlement. Si ces accusations sont retenues, cela pourrait lourdement entraver les ambitions présidentielles de Marine Le Pen pour 2027.

Le RN face aux défis politiques et judiciaires

Malgré ces obstacles, Jordan Bardella et le Rassemblement national ne comptent pas relâcher leurs efforts pour les élections à venir. Le nouveau slogan « Jusqu’à la victoire ! » est un appel à la résilience et à la persévérance face aux difficultés judiciaires et aux défis politiques. L’enjeu est de taille, non seulement pour l’avenir électoral du parti, mais aussi pour celui de sa figure emblématique, Marine Le Pen, dont les ambitions pourraient être compromises par le verdict du procès en cours.

En parallèle, le RN reste également engagé sur d’autres fronts, notamment en matière de sécurité et de justice, en défendant des mesures telles que la systématisation de la « double peine » pour les étrangers ayant commis des crimes, proposition mise en avant par Jordan Bardella récemment.