Julien Doré revisite « Toutes les femmes de ta vie » avec les L5 dans un clip énergique

Julien Doré continue de surprendre ses fans en revisitant le célèbre tube des années 2000 « Toutes les femmes de ta vie » des L5. Ce jeudi, l’artiste a dévoilé le clip de cette reprise inattendue, dans lequel il est entouré des quatre membres du groupe emblématique de l’émission Popstars. Alexandra Canto, Marjorie Parascandola, Coralie Gelle et Claire Litvine rejoignent le chanteur pour redonner vie à ce morceau devenu culte, offrant un clin d’œil nostalgique à toute une génération.

Manque à l’appel Louisy Joseph, qui a quitté le groupe en 2007 pour une carrière solo. Cependant, Julien Doré n’a pas oublié l’ex-membre du girls band et glisse un hommage subtil à son ancienne camarade dans le clip. À travers cette nouvelle interprétation, l’artiste propose une version plus moderne et décalée, tout en préservant l’esprit festif et fédérateur de la chanson originale.

Cette reprise s’inscrit dans le cadre de la sortie de son nouvel album Imposteur, attendu le 8 novembre prochain. Un opus entièrement composé de reprises, où Julien Doré explore de nouveaux horizons musicaux avec des collaborations surprenantes. L’album comprendra notamment une version revisitée de Pourvu qu’elles soient douces de Mylène Farmer, ainsi qu’un duo inédit avec Sharon Stone sur le titre Paroles, Paroles de Dalida. « Je voulais créer quelque chose de vraiment unique en associant des personnalités inattendues à des morceaux qui ont marqué notre mémoire collective », a expliqué Julien Doré à CNews.

Pour marquer le lancement d’Imposteur, le chanteur entamera une tournée des Zéniths à travers la France de mars à décembre 2025, avec un passage remarqué à l’Accor Arena de Paris les 5 et 6 avril. Parallèlement, il endossera le rôle de « professeur exceptionnel » dans la prochaine saison de la Star Academy sur TF1, ajoutant une corde de plus à son arc déjà bien rempli.

Après avoir conquis le public avec ses interprétations originales et son style décalé, Julien Doré prouve une nouvelle fois qu’il sait allier nostalgie et modernité avec cette reprise des L5. Ce projet promet de toucher aussi bien les fans de la première heure que les nouvelles générations.

Alice Leroy