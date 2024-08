Julien Arnaud prend la relève à « Télématin » : Un choix inattendu de France 2

Après des semaines de spéculations, France 2 a finalement révélé le nom du successeur de Thomas Sotto à la présentation de « Télématin ». Julien Arnaud, connu pour être le joker de Gilles Bouleau au 20 Heures de TF1, a été choisi pour prendre la tête de l’émission matinale, succédant ainsi à Sotto qui a quitté brusquement France Télévisions pour rejoindre la matinale de RTL.

Jean-Baptiste Marteau déçu

Longtemps pressenti pour ce poste, Jean-Baptiste Marteau, joker régulier de Sotto et présentateur sur France Info, a exprimé sa grande déception. Dans un message adressé à ses collègues, il a confié avoir cru jusqu’au dernier moment qu’il serait désigné pour cette fonction. « Je viens d’apprendre que je ne serai finalement pas à la présentation de Télématin cette saison. Jusqu’à très récemment, tout me laissait pourtant entendre que ce serait le cas », a-t-il déclaré, visiblement affecté par cette décision inattendue.

Un duo inédit : Julien Arnaud et Flavie Flament

Julien Arnaud, âgé de 50 ans, ne sera pas seul dans cette nouvelle aventure. Il formera un duo inédit avec Flavie Flament, ancienne animatrice de TF1, qui rejoint également « Télématin ». Ce choix s’inscrit dans la volonté de France Télévisions de renouveler l’émission avec une équipe qui allie expérience et popularité. Alexandre Kara, directeur de l’information du groupe, a expliqué que Julien Arnaud « cochait toutes les cases » recherchées pour ce poste, notamment une grande rigueur journalistique et une compatibilité avec les valeurs du service public.

Le soutien de Thomas Sotto

Thomas Sotto, désormais à RTL, n’a pas tardé à réagir à cette nomination. Sur Instagram, il a félicité Julien Arnaud, lui souhaitant bonne chance pour sa nouvelle mission. « Félicitations mon cher Julien ! Avec Flavie, toi et tous les autres chroniqueurs, Télématin a trouvé sa dream team 2024-2025 », a-t-il écrit, témoignant de son soutien à son successeur.

Une rentrée décalée pour « Télématin »

Alors que la matinale concurrente « Bonjour ! » sur TF1 a déjà fait sa rentrée le 19 août, « Télématin » ne reprendra qu’après la fin des Jeux paralympiques, prévue pour le 8 septembre. Le nouveau duo pourrait ne pas être à l’antenne avant le 9 ou le 16 septembre, laissant la place à des remplaçants pour animer la tranche matinale de France 2 durant cette période.

Avec ce changement, France 2 espère insuffler une nouvelle dynamique à son programme phare et maintenir sa compétitivité face à une concurrence de plus en plus accrue.