Julie Hammett quitte provisoirement BFMTV pour congé maternité, Perrine Storme la remplace

Julie Hammett, visage familier des téléspectateurs de BFMTV, a annoncé son départ provisoire de l’antenne pour congé maternité lors de son émission « Julie jusqu’à minuit », diffusée ce jeudi. La journaliste, qui officie chaque soir de 22h à minuit depuis janvier, a confirmé qu’elle serait absente pendant quelques mois et reviendrait en février 2025.

Au cours de l’émission, Julie Hammett a fait cette annonce en début et en fin de programme, s’adressant notamment à son invité, Charles Consigny, en plaisantant sur la lecture de son livre pendant son congé. Elle a également remercié ses équipes, en particulier sa rédactrice en chef Hélène Favier, ainsi que les téléspectateurs pour leur fidélité : « Merci de me supporter tous les soirs, on se retrouve en février ! ».

C’est Perrine Storme, également journaliste sur BFMTV, qui prendra le relais à partir de lundi pour assurer la présentation de l’émission nocturne pendant son absence. Perrine Storme a répondu à Julie Hammett via le réseau social X, la remerciant pour sa confiance et assurant qu’elle prendrait soin de l’émission durant cette période.

Julie Hammett, figure montante de BFMTV, avait rejoint la chaîne en tant que co-animatrice du 20h-21h aux côtés de Laurent Ruquier en septembre 2023. Après l’arrêt de cette émission en raison d’audiences décevantes, elle a pris les rênes de « Julie jusqu’à minuit » en janvier 2024, un programme qu’elle qualifiait à l’époque de « grand défi ». Elle a confirmé son retour pour février 2025, marquant ainsi la fin de cette parenthèse temporaire.