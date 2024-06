Julie Gayet et le ccooter de François Hollande : Entre humour, nostalgie et vente record

La récente vente aux enchères du scooter de François Hollande a non seulement attiré l’attention du public mais a également offert un moment de légèreté et de nostalgie. Sur le plateau de « C l’Hebdo » sur France 5, le samedi 8 juin, Julie Gayet est revenue sur cet événement avec beaucoup d’humour. Avant même la diffusion de l’émission, un extrait partagé sur Instagram montrait l’actrice évoquant la mise en vente de ce fameux scooter, un Piaggio MP3 gris, qui est devenu une pièce emblématique de leur histoire d’amour.

L’animatrice Aurélie Casse a introduit le sujet en rappelant que le scooter était un symbole de la relation entre Julie Gayet et François Hollande. Julie Gayet a réagi avec enthousiasme en déclarant : « Le scooter ! Un objet du bonheur ! Pour ceux qui vont l’avoir, sachez que ça porte bonheur, en amour en tout cas ». Le scooter, utilisé par François Hollande pour rejoindre incognito Julie Gayet rue du Cirque à Paris, avait refait surface dans l’actualité lorsqu’il a été mis aux enchères le 26 mai au château d’Artigny, en Indre-et-Loire.

La vente, organisée par la maison Rouillac, a vu le scooter s’envoler à 25 000 euros, bien au-delà de son prix de départ fixé à 10 000 euros. Aurélie Casse a exprimé son étonnement face à cette somme, la qualifiant d’« énorme ». Julie Gayet, loin d’être surprise, a répondu avec humour : « Ils ont fait une bonne affaire ! »

François Hollande, invité à la radio Mouv’ le 29 mai, a également réagi avec humour à cette vente. Il a reconnu une « survalorisation de l’outil lui-même », expliquant que neuf, le scooter valait moins cher. Il a ajouté qu’il pourrait mettre d’autres biens personnels en vente pour des œuvres de charité, montrant son amusement face à la situation. Après ces mots, il a précisé ne plus avoir de commentaires à faire, soulignant que cette vente relevait d’un « acte privé ».

Le scooter avait déjà marqué les esprits en janvier 2014, lorsque le magazine Closer avait révélé que François Hollande, alors en couple avec Valérie Trierweiler, se rendait en scooter chez sa maîtresse, Julie Gayet. Cet événement, surnommé le « GayetGate », avait fait beaucoup de bruit en France et à l’international, marquant un tournant dans la vie publique et privée du président de la République.

Aujourd’hui mariés après plus de dix ans de relation, Julie Gayet et François Hollande ont visiblement tourné la page sur cet épisode. Leur histoire d’amour, d’abord cachée puis révélée au grand jour en 2014, a finalement conduit à leur mariage en 2022. Malgré leur relation publique, ils tiennent à garder une séparation claire entre vie privée et vie publique. Julie Gayet a insisté sur ce point, déclarant à Aurélie Casse qu’elle ne se voyait pas dans le rôle de première dame et qu’il était important pour elle de maintenir des frontières entre les différentes sphères de sa vie.

Enfin, Julie Gayet était sur le plateau de « C l’Hebdo » non seulement pour évoquer cette vente symbolique mais aussi pour parler du Festival des Sœurs Jumelles, qu’elle organise à Rochefort du 25 au 30 juin. Ce festival, qui célèbre la musique et l’image, est une initiative qui lui tient à cœur, montrant une autre facette de son engagement artistique et culturel.