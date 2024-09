Julian Assange attendu à Strasbourg pour une audience historique devant le Conseil de l’Europe

Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, fera son retour sur la scène internationale mardi 1er octobre à Strasbourg. Libéré du Royaume-Uni en juin dernier après une longue bataille judiciaire, il est attendu pour témoigner devant la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Ce témoignage marquera la première apparition publique d’Assange depuis sa sortie de prison.

Assange interviendra à la suite de la publication d’un rapport d’enquête par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, lequel aborde « les implications de sa détention et ses effets plus larges sur les droits de l’homme, en particulier la liberté du journalisme », selon WikiLeaks. Le rapport, qui sera débattu le 2 octobre, affirme qu’Assange est un « prisonnier politique » et demande au Royaume-Uni de conduire une enquête indépendante sur ses conditions de détention, notamment pour déterminer s’il a subi des traitements inhumains ou dégradants.

Cette audience intervient après des années de lutte judiciaire pour Assange, qui avait été arrêté en avril 2019 par la police britannique après avoir passé sept ans dans l’ambassade d’Équateur à Londres pour éviter son extradition vers la Suède, où il était accusé de viol – une enquête qui a finalement été classée sans suite. Le fondateur de WikiLeaks est connu pour avoir publié, à partir de 2010, plus de 700 000 documents classifiés, exposant des informations militaires et diplomatiques des États-Unis, notamment en Irak et en Afghanistan. Ces publications l’ont élevé au rang de symbole mondial de la liberté d’informer, tout en faisant de lui un ennemi des autorités américaines.

Après cinq ans de détention dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, à Londres, Assange a plaidé coupable en juin dernier aux Îles Mariannes pour un chef d’accusation de complot visant à obtenir et divulguer des informations de défense nationale. Sa peine, couvrant la durée de sa détention provisoire, lui a permis d’être libéré et de retourner en Australie. Depuis sa libération, Assange a maintenu un profil bas, sa famille expliquant qu’il avait besoin de temps pour se rétablir. Cette audience à Strasbourg sera donc un moment crucial pour Assange, qui, après des années de silence forcé, reviendra s’exprimer publiquement sur l’affaire qui l’a transformé en figure centrale du débat mondial sur les droits de l’homme et la liberté de la presse.