Julia Roberts honorée par un César d’honneur lors de la 50e cérémonie

L’actrice américaine Julia Roberts, figure emblématique du cinéma mondial, recevra un César d’honneur lors de la 50e cérémonie des César, le 28 février 2025 à l’Olympia. C’est la première fois que l’académie française célèbre cette star hollywoodienne, connue pour ses rôles marquants dans Pretty Woman (1990), Erin Brockovich (2000) ou encore Coup de foudre à Notting Hill (1999). Son interprétation dans Erin Brockovich lui avait d’ailleurs valu l’Oscar de la meilleure actrice en 2001.

Le comité des César a précisé, dans un communiqué relayé par l’AFP, que ce prix lui est attribué pour « sa capacité à inspirer et fasciner le public au-delà des générations ». Julia Roberts, à 56 ans, continue d’illustrer la force et l’engagement du septième art, à travers des performances diversifiées mais aussi par ses actions humanitaires, notamment en tant qu’ambassadrice de l’UNICEF et sa défense de la cause environnementale.

Présidée par Catherine Deneuve, cette 50e édition mettra également à l’honneur la carrière d’autres figures marquantes du cinéma français. Julia Roberts s’inscrit dans la lignée d’acteurs et réalisateurs internationaux ayant reçu cette distinction, tels que Cate Blanchett, David Fincher et Christopher Nolan, célébrés les années précédentes. Le César d’honneur souligne ainsi l’influence de l’actrice dans le monde du cinéma, mais aussi au-delà, en faisant d’elle un symbole intemporel de la culture populaire.

La cérémonie sera diffusée en clair sur Canal+ et les nominations officielles seront annoncées le 29 janvier. Cette soirée promet d’être un événement majeur, réunissant les plus grandes personnalités du cinéma pour célébrer une artiste qui, depuis ses débuts, a su marquer les esprits par son talent et son engagement constant.

Alice Leroy