Judith Godrèche confrontée à une plainte en diffamation suite à ses allégations de viol

Judith Godrèche se retrouve actuellement au centre d’une tempête juridique dans l’industrie cinématographique française. D’une part, elle est accusatrice contre les cinéastes Jacques Doillon et Benoît Jacquot, ayant porté plainte pour des viols présumés datant des années 1980 ; d’autre part, elle est maintenant défenderesse dans une affaire de diffamation initiée par Doillon.

Plus tôt cette année,Judith Godrèche, figure emblématique du mouvement #MeToo en France, a accusé Doillon et Jacquot de viol. Ses allégations ont ravivé le débat sur les abus systémiques dans le secteur du divertissement. Selon l’actrice, Doillon l’aurait agressée lors des auditions pour le film « La fille de 15 ans, » à une époque où elle était en couple avec Jacquot.

La complexité du passé de Godrèche avec Jacquot a également été mise en lumière, révélant une dynamique troublante. L’actrice a décrit sa relation de longue durée avec Jacquot, qui a commencé alors qu’elle avait seulement 14 ans et lui 40, comme une relation de « domination » et de « perversion ». Cette relation, qui a débuté en 1986 et s’est terminée en 1992, a été critiquée pour ses déséquilibres de pouvoir inhérents.

Judith Godrèche a annoncé via Instagram qu’elle faisait face à une plainte pour diffamation déposée par Doillon, avec confirmation par le parquet de Paris que la plainte a été enregistrée le 29 mai 2024. Ce contre-mouvement juridique représente un coup dur pour Godrèche, qui attendait la convocation de Doillon devant le tribunal en relation avec ses accusations de viol.

Les batailles juridiques se déroulent sur fond d’activisme continu de Godrèche. Notamment, son discours lors des César plus tôt cette année, ainsi que son court métrage présenté au Festival de Cannes, « Moi aussi, » qui donne la parole aux victimes de violences sexuelles, soulignent son engagement envers la cause.