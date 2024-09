Journées du Patrimoine 2024 : Que visiter à Paris ?

Les Journées Européennes du Patrimoine, qui se déroulent les 21 et 22 septembre 2024, offrent une opportunité unique de découvrir ou redécouvrir les trésors culturels et historiques de Paris et de sa région. Chaque année, des monuments emblématiques, souvent fermés au public, ouvrent leurs portes pour permettre à tous de plonger dans la richesse du patrimoine architectural, artistique et historique. Des visites guidées, des expositions et des animations sont organisées pour les petits et les grands, faisant de ce week-end un moment privilégié de découverte et de transmission. Voici cinq lieux incontournables à visiter cette année.

Le Palais d’Iéna

Conçu par Auguste Perret, le Palais d’Iéna est un joyau de l’architecture moderniste. Il abrite le Conseil économique, social et environnemental, l’une des trois grandes assemblées constitutionnelles. Exceptionnellement ouvert au public lors des Journées du Patrimoine, ce monument vous plonge dans une exploration fascinante de ses vastes espaces, de son hémicycle aux imposantes colonnes de la salle hypostyle. Des conférences et expositions sur l’architecte Auguste Perret compléteront la visite.

La Cour des Comptes

Monument historique situé au cœur de Paris, la Cour des Comptes vous ouvre ses portes pour un parcours interactif. Fondée par Napoléon Ier en 1807, cette institution veille depuis plus de deux siècles sur les comptes publics. Visites guidées, audioguides et rencontres avec les équipes de contrôle vous permettront de découvrir les missions de la Cour tout en profitant des trésors architecturaux du Palais Cambon.

Le Palais-Royal

Véritable bijou architectural, le Palais-Royal célèbre cette année ses 400 ans. Lors des Journées du Patrimoine, vous pourrez découvrir les salons du ministère de la Culture, habituellement inaccessibles, et participer à des visites guidées retraçant l’histoire de ce lieu emblématique. Les enfants profiteront d’un jeu de piste, tandis que les passionnés d’histoire se régaleront avec des récits sur les ducs d’Orléans et Richelieu.

La Conciergerie

Ancienne prison de la Révolution française, la Conciergerie vous propose de revivre des moments clés de l’histoire à travers ses cachots et ses salles majestueuses. De la salle des Gens d’Armes à la cellule de Marie-Antoinette, ce monument incarne un riche héritage architectural. Plongez dans le Paris médiéval et révolutionnaire pour une expérience unique, prolongée par la visite de la Sainte-Chapelle voisine.

L’Hôtel de Ville de Paris

L’Hôtel de Ville vous offre une occasion rare de découvrir ses somptueux salons d’apparat et de pénétrer dans les coulisses du bureau de la Maire de Paris. Lors de cette visite exceptionnelle, vous pourrez admirer des expositions dédiées aux trésors cachés de la capitale, tout en observant des artisans perpétuant des savoir-faire d’exception, tels que la taille de pierre et l’ébénisterie.

Alice Leroy