Jordan Bardella soutient les propos de la veuve du gendarme tué à Mougins : « Il n’y a rien à retirer à son constat »

Jordan Bardella, président du Rassemblement National, a réagi avec force aux déclarations d’Harmonie Comyn, la veuve du gendarme Éric Comyn, tué lors d’un refus d’obtempérer à Mougins le 26 août. Lors de la cérémonie d’hommage à son époux, elle a dénoncé avec émotion le « laxisme » et « l’excès de tolérance » de la justice française, qu’elle tient pour responsables de la mort de son mari. Bardella, sur le réseau social X, a exprimé son plein soutien à ce discours poignant, affirmant qu’il n’y avait « rien à retirer au constat » de la veuve du gendarme.

« La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance ».



Ce sont les mots bouleversants de la veuve du gendarme tué dans les Alpes-Maritimes. Il n’y a rien à retirer à ce constat.



Arrêtons de tolérer ceux qui pourrissent la vie des Français,… — Jordan Bardella (@J_Bardella) August 28, 2024

Le leader du RN a qualifié les mots d’Harmonie Comyn de « bouleversants » et a appelé à des mesures fermes pour répondre à cette situation. « Arrêtons de tolérer ceux qui pourrissent la vie des Français, expulsons les délinquants et criminels étrangers, rétablissons une justice qui punit sévèrement », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de réagir face à la montée de la récidive et de la criminalité. Bardella a également salué le courage d’Harmonie Comyn, tout en critiquant l’inaction des responsables politiques actuels.

La prise de position de Jordan Bardella s’inscrit dans un contexte de vives tensions autour de la sécurité et de la justice en France, exacerbées par le décès tragique du gendarme. Le discours de la veuve, qualifié de « puissant » par d’autres figures de la droite comme Éric Ciotti et Éric Zemmour, a été largement repris et soutenu par les représentants de l’opposition, qui appellent à des réformes urgentes pour renforcer la sécurité et la protection des forces de l’ordre.

« La France a tué mon mari. »



Des mots puissants et émouvants de l’épouse de l’adjudant Comyn.



Ce message doit être entendu par tous ceux qui nous dirigent.



Il est temps de rompre avec l'immobilisme, l'impuissance, le « en même temps » et de relever le défi de la sécurité.… pic.twitter.com/nZEJxqYYXT — Eric Ciotti (@ECiotti) August 28, 2024

Oui, la logique de l'excuse tue.

Oui, le laxisme judiciaire tue.

Oui, l'immigration incontrôlée tue.

Ne rien faire pour changer cela, c'est être complice.#Mougins https://t.co/pUvEDTspZ6 — Laurent Jacobelli Ⓜ️ (@ljacobelli) August 28, 2024

Alice Leroy