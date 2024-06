Jordan Bardella libéralise son discours sur l’économie

Ce midi, le prétendant à Matignon et favori des sondages était sur France 3 interrogé sur son positionnement programmatique. Alors que le nouveau front populaire a publié son programme officiel, la coalition de droite ne l’a pas fait et n’a donné que des grands engagements.

Questionné sur l’économie, le député européen s’est dit favorable à une politique industrielle ambitieuse. Contrairement à un discours habituel classé plutôt à gauche, Jordan Bardella veut une politique plus libérale: « Il faut déverrouiller toutes les contraintes qui pèsent sur la croissance, engager le chantier de la simplification pour diminuer les normes et continuer la baisse des impôts de production. »

Je veux porter une ambition industrielle pour la France.



Il faut déverrouiller toutes les contraintes qui pèsent sur la croissance, engager le chantier de la simplification pour diminuer les normes et continuer la baisse des impôts de production. #DimPol pic.twitter.com/nnsuXEYbqt — Jordan Bardella (@J_Bardella) June 16, 2024

Que ce soit l’effet de l’alliance avec les Républicains ou une évolution interne au RN, la majorité appelée à gouverner sous Jordan Bardella semble adopter une posture plus libérale que prévu. Le rassemblement national a également infléchi son discours sur les finances publiques, estimant que l’état de la dette et du déficit budgétaire ne permettait pas de faire des promesses sociales, et qu’il fallait avant toute chose commencer par faire un audit des dépenses de l’Etat.

Lionnel de La Roche