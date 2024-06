Jordan Bardella demande “la majorité absolue” à l’Assemblée Nationale

Dans un entretien accordé au Parisien lundi 17 juin, Jordan Bardella a évoqué la possible percée du RN à l’Assemblée Nationale. Il réclame en ce sens une majorité absolue pour pouvoir gouverner : « Je dis aux Français: pour nous essayer, il nous faut la majorité absolue.” Il développe : “personne” ne peut croire “qu’on pourra changer le quotidien des Français avec une majorité relative.”

Jordan Bardella revient en partie sur le projet présidentiel de Marine Le Pen

Une volonté qu’il a développée au micro de CNEWS / Europe 1 ce matin : “J’ai l’ambition d’être Premier Ministre. […] Si demain les français plaçaient le pays dans une situation de majorité relative […] alors on ne pourrait pas changer les choses”. “Je n’envisage pas d’être le collaborateur du Président de la République.”

Le pressenti à Matignon a fait le point dans les colonnes du Parisien sur le programme porté par le RN. il a confirmé sa volonté d’abroger la réforme des retraites dès “l’automne”. La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité est décalée à “un second temps”.

Des précisions sur son programme étayées ce matin sur CNEWS, notamment au sujet de la suppression de l’Aide Médicale d’Etat (AME) : “Il ne sera plus possible lorsque vous êtes un étranger en situation irrégulière de bénéficier de toute la palette de soins. La France n’a plus vocation à être un guichet social.”

Marie-E Desmaisons