John Textor se perd dans les chiffres mais tout va bien à l’OL !

Le patron américain de l’Olympique lyonnais, John Textor, s’est présenté devant la presse mercredi, afin de clarifier la situation financière du club, sujette à bien des débats. Et à rassurer les supporters vis-à-vis du mauvais début de saison. Lyon est 14e de Ligue 1 après 3 journées.

John Textor est un personnage unique. À la tête du Eagle Football Group, il jongle entre plusieurs clubs de football. Tantôt à Botafogo (Brésil), tantôt à Lyon, et parfois entre Crystal Palace (Angleterre) et Molenbeek (Belgique), il s’adapte, étonne et détonne.

En conférence de presse ce mercredi, il a une nouvelle fois fait le show. Quitte à se perdre dans ses chiffres. On peut accuser de tout ce que l’on veut l’homme d’affaires mais John Textor mouille le maillot. Et ose même afficher de hautes ambitions. En France, on préfère généralement l’humilité… Alors quand « JT » annonce « viser le titre » et « concurrencer le PSG« , forcément, ça fait jaser.

Financièrement, le journal L’Equipe a plusieurs fois annoncé cet été que le club avait promis de vendre pour 100M€ de joueurs. Ça n’a pas du tout été le cas (environ 40M€) et cela a donc suscité de l’inquiétude…

« Nous, on a la chance d’être une multinationale qui a de bonnes perspectives, car nous avons accès à du cash par d’autres moyens. J’ai déjà financé personnellement 22M€ avant l’été, et je vais ajouter 40M€ dans les semaines à venir. (…) Nous avons actuellement des dettes fournisseurs avec des délais plus longs que d’habitude. Les retards des droits télé et d’autres clubs qui nous devaient de l’argent ont causé ça. C’est un problème de timing. Tout le monde a été impacté et les dettes fournisseurs ont augmenté en proportion. Je le reconnais, des prestataires ont été mis sous stress. Je les remercie pour leur patience et à la fin de l’été la situation sera réglée. »

Il poursuit avec des chiffres plus précis : « Dans notre budget présenté à la DNCG, nous nous sommes engagés à vendre pour 130M€ mais nous avons aussi prévu d’acheter pour 211M€, et ça personne ne l’a dit. Finalement, nous n’avons vendu que pour 40M€ en dépensant 145M€ . Nous n’avons pas atteint notre objectif en termes de transferts. Certains joueurs qui étaient sur le départ ont choisi de rester. Il y a un ajustement à faire, nous avions prévu une balance de -80M€, finalement elle est de -105M€, ce n’est pas une si grosse différence que ça. »

Pas de ventes budgétisées à hauteur de 100M€ donc, mais des ventes moins élevées que prévues, et moins de nouveaux joueurs dans l’effectif… Au 12 septembre, c’est aussi une 14e place en Ligue 1 à vite faire oublier par une remontée au classement.

😅 John Textor se perd dans les chiffres communiqués en pleine conférence de presse. pic.twitter.com/fyRcVy1M3J — RMC Sport (@RMCsport) September 11, 2024

L’Olympique lyonnais se rend ce week-end sur la pelouse de l’AJ Auxerre, match diffusé samedi à 19h sur DAZN.

