Joe Biden accueille ses alliés pour contrer l’influence de la Chine en Asie-Pacifique

Le président américain Joe Biden a accueilli, ce samedi, à son domicile de Wilmington, dans le Delaware, les dirigeants du Japon, de l’Australie et de l’Inde. Cette rencontre diplomatique a principalement porté sur les tensions liées à la montée en puissance de la Chine dans la région Asie-Pacifique. L’objectif de ce sommet du « Quad », une alliance stratégique entre ces quatre nations, était de discuter des moyens de contrer l’influence grandissante de Pékin.

Biden, qui quittera la Maison Blanche en janvier prochain, a eu des entretiens en tête-à-tête avec le Premier ministre indien Narendra Modi et son homologue japonais Fumio Kishida, après avoir reçu la veille le Premier ministre australien Anthony Albanese. Bien que les médias n’aient pas eu accès à ces réunions, la Maison Blanche a publié des communiqués sur les sujets abordés, principalement liés aux préoccupations communes concernant le comportement « autoritaire et déstabilisateur » de la Chine, notamment en mer de Chine méridionale.

Les dirigeants ont également réitéré leur soutien au maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan, région où les tensions sont exacerbées par les revendications de la Chine, qui considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire.

Un format stratégique renforcé

Le format du « Quad », initialement lancé en réponse au tsunami dévastateur de 2004, avait pris une dimension plus institutionnelle en 2007 avant de perdre de l’élan. Depuis l’arrivée de Biden à la présidence, ce dernier a voulu redynamiser cette alliance, la considérant comme un format « incontournable » pour la sécurité dans une région géopolitiquement stratégique.

Les dirigeants devraient annoncer de nouvelles mesures, notamment des exercices conjoints des gardes-côtes dès 2025 pour renforcer la sécurité maritime. Le Quad prévoit également de s’engager dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus, un sujet inédit dans ce cadre diplomatique.

Une semaine diplomatique intense

Ce sommet marque le début d’une semaine particulièrement chargée pour Joe Biden sur le plan diplomatique. La semaine prochaine, il prononcera son dernier grand discours à la tribune des Nations Unies à New York avant de recevoir le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président émirati Mohammed ben Zayed al-Nahyane. Alors que Biden se prépare à quitter la présidence après les élections de novembre, tous les regards sont tournés vers la future administration et la capacité du Quad à perdurer dans le contexte de rivalité croissante avec la Chine.

L’absence notable de Kamala Harris, désormais candidate démocrate à la présidence, soulève des questions sur l’avenir de cette alliance sous la prochaine administration américaine.