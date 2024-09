JO Paris 2024 : un été doré pour l’exportation de la chanson francophone

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 n’ont pas seulement marqué les esprits par des performances sportives exceptionnelles, mais ont également offert une vitrine mondiale à la chanson francophone. Cet été pourrait bien être le meilleur en termes d’exportation de la musique en langue française, avec des classiques et des morceaux méconnus qui ont conquis un nouveau public à travers le globe.

L’un des moments forts de la cérémonie d’ouverture a été la performance époustouflante de Céline Dion, interprétant L’Hymne à l’amour depuis la tour Eiffel. Cet instant magique a eu un impact immédiat sur les plateformes de streaming, avec une augmentation spectaculaire des écoutes de 320 % sur Spotify et de 4600 % sur Apple Music le lendemain. Cette chanson d’Édith Piaf, emblématique en France, a soudainement trouvé une nouvelle audience internationale.

Ce succès n’a pas été un cas isolé. Tout au long des Jeux, des chansons comme Que je t’aime de Johnny Hallyday et Non, je ne regrette rien d’Édith Piaf ont résonné dans les stades, suscitant des réactions enthousiastes des spectateurs venus du monde entier. La reprise de Mon truc en plumes par Lady Gaga a également surpris et ravi, propulsant ce classique de Zizi Jeanmaire sur le devant de la scène internationale, redonnant vie à une chanson qui était presque tombée dans l’oubli.

Les organisateurs des Jeux avaient soigneusement sélectionné une playlist de plus de 4 000 chansons françaises pour accompagner les événements. Des titres de tous les genres et de toutes les époques ont ainsi été diffusés dans les enceintes sportives, créant une atmosphère unique. De nombreux visiteurs et journalistes ont utilisé l’application Shazam pour découvrir et enregistrer ces morceaux dans leur bibliothèque musicale. Des chansons comme Alexandrie Alexandra de Claude François ou Emmenez-moi de Charles Aznavour, parmi tant d’autres, ont ainsi vu leur popularité s’envoler, témoignant de l’efficacité de cette exposition mondiale pour la musique française.

Alice Leroy