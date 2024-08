JO PARIS 2024 – Quatrième médaille d’or pour Léon Marchand ! Florent Manaudou en bronze sur le 50m

C’est une nouvelle soirée historique pour la natation française ! Après le 400m 4 nages, le 200m papillon et le 200m brasse, Léon Marchand a remporté le 200m 4 nages, obtenant ainsi sa quatrième médaille d’or aux JO de Paris 2024. Une performance historique pour le Toulousain de 22 ans, premier Français à obtenir quatre fois l’or en une seule olympiade et bien parti pour être l’athlète le plus titré de ces Jeux.

Acclamé par toute la foule durant sa course, le Français a réalisé un temps de 1m54s06, battant le record olympique et frôlant le record du monde détenu par l’Américain Ryan Lochte (1m54s).

Quelques minutes auparavant, Florent Manaudou avait fait chavirer le public de La Défense Arena en obtenant la médaille de bronze dans le 50m, 12 ans après l’or obtenu aux JO de Londres en 2012.

Revivez la performance de Léon Marchand, vainqueur du 200m 4 nages, et son interview après sa course

#Paris2024 🤩ON N’A PLUS MOTS !!! LÉON, TU ES LE ROI QUE TU PENSES ÊTRE !



QUATRIÈME MÉDAILLE D’OR ! C’EST LÉGENDAIRE ! C’EST HISTORIQUE ! MERCI LÉON !!!!!!!



RECORD OLYMPIQUE, C’EST FOU !!! 🔥 pic.twitter.com/MaNCez1GDR — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024