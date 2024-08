JO Paris 2024 : Olivia Grégoire salue le « succès économique et touristique » des Jeux

La ministre déléguée démissionnaire chargée du Tourisme, Olivia Grégoire, a exprimé sa satisfaction quant aux retombées économiques et touristiques des Jeux olympiques de Paris 2024. Dans une interview accordée à La Tribune Dimanche, elle a partagé des premiers chiffres qui témoignent de l’impact positif de l’événement, notamment pour les hôtels, restaurants, et bars des villes hôtes.

« Au terme de ces deux semaines, nous avons observé une augmentation de 16 % des nuitées sur l’ensemble des villes hôtes, avec un pic de 20 % en Île-de-France », a-t-elle déclaré. La fréquentation des musées et des restaurants à Paris a également connu une hausse significative de plus de 25 % en moyenne, tandis que les villes comme Saint-Étienne et Lille ont vu leur activité tripler et doubler respectivement.

Olivia Grégoire n’a pas manqué de souligner le succès global des Jeux, qu’elle qualifie de « succès économique et touristique », insistant sur le fait que les doutes exprimés avant l’événement se sont révélés infondés. Elle a également fait remarquer que les retombées économiques des JO ne s’arrêteront pas là, anticipant un impact positif prolongé, estimé à neuf milliards d’euros sur les quinze prochaines années. Enfin, elle a réaffirmé que les Jeux, bien qu’ils aient coûté 8,8 milliards d’euros, dont une grande partie financée par des investissements privés, entreront largement dans leurs frais, malgré les critiques initiales.

Alice Leroy