JO PARIS 2024 – L’interprétation de ‘My way’ par Yseult, dont nous vous révélions les premiers la présence aux JO, dès le 5 juillet !

Dimanche soir, la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024 s’est tenue au Stade de France. À la toute fin du show, la chanteuse Yseult a interprété en anglais « My Way », habillée en Dior. Dès le 5 juillet, dans notre numéro d’Entrevue d’été, nous vous annoncions avant tout le monde la présence d’Yseult aux Jeux Olympiques, au même titre que Céline Dion, Aya Nakamura et Lady gaga, dont nous étions également les premiers à vous annoncer la venue.

Retrouvez en vidéo la prestation d’Yseult, hier soir au Stade de France