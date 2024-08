JO PARIS 2024 – La France championne olympique de judo par équipe mixte face au Japon, au terme d’un suspens insoutenable

L’équipe de France de judo a obtenu sa dixième médaille lors de ces Jeux Olympiques, et du plus beau des métaux, puisque les Français ont remporté la médaille d’or, en finale de l’épreuve mixte par équipe face au Japon.

Les choses n’avaient pourtant pas bien débuté, les Japonais remportant leurs deux premiers combats puis menant 3-1, et étant donc à une victoire de la médaille d’or. Dans la rencontre suivante, Joan-Benjamin Gaba est parvenu à réduire l’écart après plus de 5 minutes étouffantes dans le golden score, avant qu’Agbégnénou ne gagne elle aussi après 3 minutes dans le golden score.

Alors que les deux équipes étaient à égalité 3-3, c’est le tirage au sort a déterminé quelle catégorie allait s’affronter pour le dernier combat au golden score. Chance pour la France, c’est celle des+90kg, représentée par Teddy Riner, que le destina choisie.

Déjà champion olympique en individuel, Teddy Riner, qui avait gagné son premier combat, a offert le titre à la France au terme d’un suspens insoutenable. Le Français et son adversaire japonais en étaient à plus de 6 minutes de combat et avaient chacun deux avertissements : en d’autres termes, la moindre petite erreur était synonyme de défaite. Mais comme à son habitude, Teddy Riner a fait pencher la balance en sa faveur, donnant la victoire à la France par Ippon.

Maxime-Gaël Ngayap Hambou, Romane Dicko, Teddy Riner, Sarah-Léonie Cysique, Joan-Benjamin Gaba et Clarisse Agbégnénou permettent donc au judo français de conserver son titre de champion olympique par équipe.

Revivez la victoire de Teddy Riner, qui offre l’or à la France