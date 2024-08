JO Paris 2024 : Jean-Noël Barrot, ministre démissionnaire, au départ du Marathon pour tous

Jean-Noël Barrot, député du MoDem et ministre démissionnaire chargé des questions de l’Europe, s’apprête à participer au Marathon pour tous ce samedi soir, dans les rues de Paris. Comme des milliers d’autres coureurs amateurs, il s’élancera sur le même tracé que les athlètes professionnels, reliant l’Hôtel de Ville aux Invalides avec un détour par Versailles, une ville située dans la circonscription des Yvelines qu’il représente depuis sept ans.

La préparation de ce marathon a été légèrement perturbée pour Jean-Noël Barrot en raison des récents événements politiques, notamment les élections législatives anticipées. Malgré cela, il s’est entraîné avec sérieux depuis mai, comme il l’a expliqué sur BFM. « Une préparation pour le marathon, c’est douze semaines. J’espère être au top samedi », a-t-il déclaré, tout en reconnaissant les défis de combiner ses responsabilités politiques avec son programme d’entraînement.

Jean-Noël Barrot portera les couleurs de l’association caritative Rêve de Dunes pendant la course. Ce n’est pas son premier marathon : selon Le Parisien, il avait déjà couru le marathon du Mont-Saint-Michel en moins de quatre heures à la fin des années 2000, et avait amélioré son temps de quinze minutes lors du marathon de Paris quelques années plus tard.

Alice Leroy