JO Paris 2024 : Anne Hidalgo, discrète mais satisfaite du succès de « ses Jeux »

Depuis le début des Jeux olympiques de Paris 2024, Anne Hidalgo, maire de Paris et figure clé de la candidature depuis 2015, a opté pour une présence discrète, contrastant fortement avec l’approche plus visible d’Emmanuel Macron. Contrairement au président de la République, qui ne rate pas une occasion de s’afficher aux côtés des médaillés français, Hidalgo préfère rester en retrait, respectant ce qu’elle appelle « le temps des athlètes ».

« Ce sont leurs Jeux, pas les nôtres. Ils ont travaillé des années pour vivre ces moments, c’est à eux qu’ils appartiennent », a-t-elle déclaré lors d’une interview, soulignant ainsi son choix de ne pas s’immiscer dans la lumière des projecteurs.

Cette discrétion ne signifie pas qu’elle n’apprécie pas le succès des Jeux. En privé, Anne Hidalgo savoure cette réussite, qu’elle considère comme une validation de son engagement de longue date. Ses apparitions publiques, bien que rares, sont significatives. Elle assiste à de nombreuses épreuves depuis les gradins, sans chercher à monopoliser l’attention lors des remises de médailles ou autres célébrations.

Son entourage souligne qu’Hidalgo n’a pas besoin de se montrer partout pour être reconnue. « Anne n’a jamais eu besoin de surjouer son rôle. Son engagement pour Paris et ces Jeux est évident pour tous ceux qui la connaissent », confie un membre de son équipe. Pour eux, le succès de l’événement représente une forme de revanche douce contre les nombreuses critiques qu’elle a essuyées au fil des ans. « Elle a toujours cru en ces Jeux, même quand beaucoup doutaient », ajoute son collaborateur.

En coulisses, la maire de Paris continue de jouer un rôle actif, notamment sur le plan diplomatique. Elle a rencontré de nombreux dirigeants étrangers, profitant des Jeux pour renforcer la diplomatie de la ville de Paris. Que ce soit en échangeant avec le secrétaire général des Nations unies ou en accueillant des chefs d’État lors des compétitions, Hidalgo utilise cet événement pour promouvoir Paris sur la scène internationale. « Paris n’est pas seulement une ville, c’est un symbole. Et ces Jeux montrent au monde que nous sommes prêts à relever tous les défis », a-t-elle déclaré.

Alors que les Jeux touchent à leur fin, Hidalgo se prépare à s’exprimer davantage, non pour se glorifier, mais pour souligner comment cet événement a renforcé sa vision pour Paris. « Ces Jeux ne sont pas qu’une célébration sportive, ils sont aussi un aboutissement pour la transformation que nous avons engagée pour Paris », explique-t-elle. Elle entend prouver que sa politique de transformation urbaine, de végétalisation et de réduction de la place de la voiture trouve un écho dans la réussite de cet événement mondial.

Pour Anne Hidalgo, les Jeux olympiques de Paris 2024 sont bien plus qu’une simple compétition internationale. Ils sont la confirmation que Paris est sur la bonne voie, et que sa vision pour la ville est plus pertinente que jamais. « Ces Jeux montrent que Paris peut être à la fois historique et moderne, ancrée dans ses traditions tout en étant ouverte à l’avenir. C’est cela, la vraie victoire », conclut-elle.

Alice Leroy