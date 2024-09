JO d’hiver 2030 : un tremplin économique ou un pari risqué ?

La France s’apprête à organiser deux Jeux Olympiques dans la même décennie, avec Paris 2024 pour l’été et les Alpes françaises pour l’hiver 2030. Alors que les Jeux de Paris ont été un succès populaire, les Jeux d’hiver soulèvent de nombreuses questions sur leurs retombées économiques, environnementales et sociales. Si l’étude du cabinet Asterès prévoit la création de 48 000 emplois, ainsi que des investissements majeurs dans les infrastructures des régions hôtes, ces promesses doivent être prises avec prudence.

Contrairement aux Jeux d’été, qui rassemblent une audience mondiale, les Jeux d’hiver sont plus confidentiels. De nombreux pays, en particulier ceux des zones chaudes comme l’Afrique et l’Amérique Latine, ne participent que marginalement à ces épreuves de neige et de glace. En outre, le changement climatique pèse lourdement sur la viabilité même des sports d’hiver. La France doit faire face à une baisse de l’enneigement naturel, ce qui pousse certaines stations à utiliser des technologies artificielles d’enneigement, une pratique critiquée pour son impact écologique.

En 2030, malgré les promesses de sobriété financière et environnementale, les Jeux Olympiques d’hiver ne pourront éviter les critiques. Les opposants, rassemblés dans le collectif « No-Jo », dénoncent un projet coûteux, contraire aux enjeux écologiques actuels. Les infrastructures devront être modernisées, et les investissements publics ne profiteront qu’à une poignée de stations déjà très riches. Les JO d’hiver 2030 risquent de cristalliser les tensions autour de la gestion des ressources en montagne et de la surfréquentation touristique.

Les défis sont donc nombreux pour ces Jeux annoncés comme les « plus sobres » depuis 1988. Bien que les promoteurs de l’événement, comme Fabrice Pannekoucke et Renaud Muselier, insistent sur les retombées positives pour les territoires alpins, notamment en matière de mobilité et de développement économique, la réalité pourrait se révéler bien plus contrastée. En 2030, les JO d’hiver devront prouver qu’ils peuvent concilier l’exigence écologique avec les ambitions sportives et économiques.