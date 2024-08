JO de Paris : Le préfet de police Laurent Nuñez se met en scène dans une vidéo

Le Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer a partagé une vidéo intitulée « Cérémonie d’ouverture : dans les jeux du préfet de police » qui offre un aperçu des coulisses de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette vidéo met en scène le travail et l’organisation déployés pour assurer la sécurité et le bon déroulement de cet événement historique.

#àlintérieurDesJeux | Une cérémonie d'ouverture historique, en dehors d'un stade ! ✨



"Beaucoup pensaient que c'était infaisable, on a démontré qu'on en était capables."



📽️ Plongez dans les coulisses de cet événement incroyable, en immersion avec le préfet de Police de Paris. pic.twitter.com/2imUzjsSaX — Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (@Interieur_Gouv) August 5, 2024

Salutations et reconnaissance

La vidéo commence par montrer le préfet de police saluant les gens qu’il croise dans les rues de Paris, qu’ils soient supporters ou membres des forces de l’ordre, y compris les forces étrangères présentes pour l’occasion. « Merci de nous protéger », lui dit même un passant. On voit ensuite Laurent Nuñez enchaîner les réunions axées sur la sécurité, sur la problématique de l’accès aux infrastructures olympiques, les pass et QR codes, la circulation…

Supervision et contrôle

La vidéo suit le préfet alors qu’il rejoint une commission de sécurité, inspecte les infrastructures olympiques pour s’assurer que tout est en ordre, et reçoit divers rapports de sécurité qu’il vérifie et signe. Laurent Nuñez explique également qu’il peut tout superviser depuis une salle de commandement offrant une vue d’ensemble et un contrôle en temps réel sur les événements olympiques grâce aux 80 000 caméras installées dans Paris.

Une approche positive et confiante

Tout au long de la vidéo, le préfet de Police reste très positif quant au déroulement des événements. Il exprime sa satisfaction sur la manière dont les choses se déroulent. Cette attitude rassurante et confiante contraste avec la réception de sa gestion des Jeux, très critiquée.

Alice Leroy