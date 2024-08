« Il n’y a pas de sous-culture » affirme le chef de la musique de la Garde républicaine après le duo avec Aya Nakamura

Le chef de la musique de la Garde républicaine, Frédéric Foulquier, a qualifié de « très grand moment » et de « symbole fort » le duo improbable entre la chanteuse Aya Nakamura et l’institution militaire lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris le 26 juillet dernier. Sur le Pont des Arts, les téléspectateurs ont pu voir le commandant Foulquier et ses musiciens aux côtés de la star de la musique.

Une prestation inattendue et marquante

Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, a interprété un medley de ses tubes « Pookie », « Djadja » ainsi qu’une reprise de « For me Formidable » de Charles Aznavour, accompagnée par les musiciens de la Garde républicaine et le Chœur de l’Armée française. Cette performance surprenante a marqué les esprits.

Une ouverture musicale affirmée

Frédéric Foulquier, âgé de 57 ans, a souligné l’importance de cet événement, expliquant que, bien que la principale activité de la Garde républicaine soit le protocole de la République et les cérémonies militaires, ils s’efforcent également de propager toutes formes de musique. « Les musiciens de la Garde républicaine sont des musiciens comme les autres, ils ont tous des goûts très éclectiques », a-t-il déclaré.

Diversité musicale de la Garde républicaine

Avant de se lancer dans la pop urbaine avec Aya Nakamura, la Garde républicaine avait déjà fait parler d’elle avec des reprises comme « Don’t look back in anger » d’Oasis, jouée en hommage aux victimes des attentats de Manchester lors d’un match de football France-Angleterre au Stade de France en juin 2017. Ils avaient également surpris le public avec un medley des tubes de Daft Punk lors du défilé du 14-Juillet de la même année, sous le regard intrigué de Donald Trump.

Présence dans la pop culture

La Garde républicaine a régulièrement participé à des shows télévisés et même à des événements cinématographiques. Frédéric Foulquier se souvient de participations aux émissions « Dimanche Martin » et « Sacrée soirée ». En avril, ils ont joué lors des concerts symphoniques dédiés aux films de Hayao Miyazaki, dirigés par le compositeur Joe Hisaishi à Paris La Défense Arena. Ils collaborent également avec le groupe Indochine depuis 2019, ayant pris part à leur tournée anniversaire en 2022.

Le commandant Foulquier conclut avec un sourire : « La musique militaire appartient quelque part finalement un peu à la pop culture ».

