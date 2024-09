L’hymne « Parade » des JO signée Victor Le Masne arrive sur les plateformes de streaming jeudi

L’hymne officiel des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, « Parade », composé par Victor Le Masne, sera disponible dès le 13 septembre sur les principales plateformes de streaming. Initialement conçu pour la cérémonie d’ouverture des Jeux, ce titre s’est rapidement imposé comme un incontournable, notamment lors des remises de médailles. Avec deux versions – l’intégrale de 11 minutes et une version condensée de 5 minutes 40 – les fans pourront bientôt revivre les moments forts de cet événement.

Victor Le Masne, directeur musical de Paris 2024, a expliqué que ce morceau représente « la bande-son d’une émotion ». Il a conçu « Parade » comme un crescendo musical allant du symphonique à la musique électronique, capturant ainsi l’essence festive et universelle des Jeux. L’engouement autour de cet hymne s’est rapidement répandu, au point d’inspirer même des établissements scolaires, comme le collège Jean-Macé de Villeurbanne, qui a adopté le titre comme sonnerie.

Cette sortie musicale marque une continuité dans l’aventure olympique et paralympique, et Victor Le Masne a promis d’autres surprises musicales à venir, notamment lors de la parade des champions qui célébrera les athlètes et volontaires de Paris 2024. Un dernier hommage sonore à ces Jeux avant le retour au silence.

Alice Leroy