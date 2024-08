JO 2024 : une triathlète belge hospitalisée après une épreuve dans la Seine

La triathlète belge Claire Michel, qui a terminé 38e lors du triathlon féminin des Jeux de Paris le 31 juillet, est tombée malade, entraînant l’annulation de la participation de l’équipe belge à l’épreuve mixte prévue lundi, a annoncé le Comité olympique belge (COIB).

Contamination et hospitalisation

Claire Michel a été infectée par la bactérie Escherichia coli, selon des médias flamands. Bien qu’aucun lien direct n’ait été établi avec les 1 500 mètres qu’elle a nagés dans la Seine, la triathlète souffre actuellement de problèmes intestinaux et gastriques et est hospitalisée depuis quatre jours. Faute de remplaçant, l’équipe belge a dû déclarer forfait pour l’épreuve mixte.

Critiques du Comité olympique belge

Le COIB a confirmé l’information dimanche soir dans un communiqué, critiquant les organisateurs : « Le COIB et Belgian Triathlon espèrent que les leçons seront tirées pour les prochaines compétitions de triathlon aux Jeux olympiques ». L’épreuve masculine avait déjà été reportée de 24 heures en raison de la mauvaise qualité de l’eau de la Seine.

Plusieurs athlètes belges ont en effet exprimé leurs préoccupations concernant la qualité de l’eau de la Seine. « J’ai vu et senti des choses auxquelles je préférais ne pas penser », a déclaré une autre athlète belge après son triathlon individuel la semaine précédente.

Précédents et mesures à venir

En août 2023, des « test-events » de triathlon avaient été en grande partie annulés en raison de la mauvaise qualité de l’eau, qui ne respectait pas les normes européennes. Une décision sur la tenue de l’épreuve mixte devait être prise tôt lundi matin, en fonction des résultats des analyses de l’eau.

Les autorités françaises et les organisateurs avaient fortement mis en avant l’assainissement de la Seine comme un argument marketing et politique. La maire de Paris, Anne Hidalgo, et le président des Jeux, Tony Estanguet, s’étaient même baignés dans la Seine quelques jours avant l’ouverture des Jeux, sous les regards des médias.

Réaction d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron avait salué la tenue des épreuves avec un message sur le réseau social X, se félicitant de l’investissement massif de l’État et des résultats obtenus : « Par un investissement massif de l’État, avec Paris et le Val-de-Marne, nous avons réussi en quatre ans l’impossible depuis 100 ans : la Seine est baignable », qualifiant cela de « fabuleux héritage » pour les habitants et la biodiversité.

