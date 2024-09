JO 2024 : un été historique selon Tony Estanguet avec plus de 12 millions de billets vendus

À la veille de la parade célébrant les athlètes olympiques et paralympiques sur les Champs-Élysées ce samedi 14 septembre, Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) de Paris 2024, a dressé un premier bilan de cet été exceptionnel lors d’une conférence de presse tenue le 13 septembre 2024.

Des chiffres records pour des Jeux mémorables

Tony Estanguet a annoncé des chiffres impressionnants qui témoignent du succès populaire des Jeux de Paris 2024. Plus de 12 millions de billets ont été vendus (12 132 647 exactement, hospitalités incluses), dont plus de 2,5 millions pour les Jeux paralympiques. L’athlétisme a attiré plus d’un million de spectateurs, tandis que la para-natation a enregistré 263 000 billets vendus, surpassant même la natation olympique en termes de fréquentation. Ce dernier chiffre s’explique par un nombre de courses plus élevé et une configuration différente des installations lors des paralympiques.

Le taux de remplissage moyen des enceintes sportives a atteint 95 %, un chiffre similaire pour les Jeux olympiques et paralympiques. « C’est un été historique. Nous avons organisé plus de 1 000 sessions dans 54 sports, accueillant 15 000 athlètes de plus de 200 pays, et tout s’est très bien passé », a déclaré Estanguet avec enthousiasme.

Les épreuves en accès libre ont également connu un franc succès. Plus d’un million de spectateurs ont assisté aux courses de cyclisme sur route à travers Paris. Le triathlon et le marathon ont également attiré des foules massives le long des parcours. « L’engouement populaire a été extraordinaire, avec des spectateurs présents en nombre sur les épreuves gratuites », a souligné le président du COJOP.

Sur le plan médiatique, les Jeux de Paris 2024 ont été largement suivis. « La moitié de la planète a regardé les Jeux », a avancé Tony Estanguet. En France, 60 millions de personnes ont regardé au moins une fois les Jeux olympiques, et 49 millions pour les paralympiques. Un pic d’audience à 14,5 millions de téléspectateurs a été atteint lors de la quatrième médaille d’or de Léon Marchand en natation. Pour les paralympiques, la finale de cécifoot a rassemblé 5,3 millions de téléspectateurs, un record pour cette discipline.

Un avenir encore à définir pour Tony Estanguet

Interrogé sur son avenir personnel et les rumeurs l’envoyant vers une carrière politique ou un poste de ministre des Sports, Tony Estanguet a clarifié sa position. « Je suis un peu étonné qu’on me pose autant cette question, comme si la réussite devait forcément mener à la politique. Ma mission avec Paris 2024 n’est pas terminée, je souhaite aller au bout de cette aventure. Ensuite, je prendrai du temps pour me ressourcer. Servir son pays ne passe pas nécessairement par la politique ; il y a d’autres moyens de le faire », a-t-il affirmé.

Le comité d’organisation, structure éphémère par nature, continuera ses activités jusqu’à la fin du premier semestre 2025, voire un peu plus. Un conseil d’administration est prévu à la mi-octobre pour consolider les bilans financiers et opérationnels. « Le comité a vocation à être dissous dans les mois qui viennent », a rappelé Tony Estanguet, tout en se félicitant du succès des Jeux et de leur impact positif sur l’image de la France à l’international.

La parade des athlètes ce samedi 14 septembre s’annonce comme un moment fort pour célébrer « toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ». Un défilé sur l’avenue des Champs-Élysées et la place de l’Étoile, accompagné de concerts, viendra clôturer un été qui restera dans les annales du sport français.