JO 2024 : Les nageuses ont trouvé l’eau claire et agréable aujourd’hui

Après les polémiques concernant la pollution de la Seine, les nageuses du 10 km en eau libre des JO de Paris 2024 ont trouvé l’eau claire et agréable ce jeudi matin.

Une eau claire et sans goût

Malgré les récentes inquiétudes sur la qualité de l’eau de la Seine, les 24 participantes à l’épreuve de 10 km en eau libre ont exprimé leur satisfaction après la course. Anne Hidalgo, maire de Paris, était présente au Pont Alexandre III pour assister à la compétition et soutenir les efforts accomplis pour rendre le fleuve baignable.

La Monégasque Lisa Pou, qui a terminé 18e, a noté qu’elle n’avait rencontré que quelques plantes sur les bateaux : « Pour le moment, ça va. Nous verrons demain et les prochains jours. » Elle, comme beaucoup de ses concurrentes, arborait des griffures sur les bras, témoignant d’une lutte contre la végétation pendant la course.

Des plantes mais pas de pollution

Caroline Jouisse, l’une des participantes françaises, a trouvé l’eau tout à fait normale : « Ça allait. Ça a fait polémique, mais ça avait aussi fait polémique à Tokyo et à Rio. On a nagé dans des endroits bien pires et ça allait très bien. » Elle a cependant noté la présence de ronces au niveau du jardin flottant, ce qui a rendu la course technique et difficile.

Océane Cassignol, qui a terminé septième, a ajouté : « Coller la berge, prendre les ronces au niveau du jardin qui était sur le parcours, c’était difficile, très technique, on longeait, on se collait au maximum, on se tapait le mur, c’était difficile pendant plus de deux heures. » Mais, elle a souligné que la qualité de l’eau n’était pas un problème : « La qualité de l’eau était franchement nickel. Même au goût, il n’y avait pas d’odeur. »

Une température idéale

La nageuse a également mentionné que l’eau était à une température idéale de 23 degrés : « Elle était très bonne, j’ai même eu chaud. »

La Hongroise Bettina Fabian, cinquième de la course, a confirmé cette impression positive : « L’eau était claire mais j’ai avalé beaucoup d’eau et je dois fertiliser ça avec de l’alcool. Ça avait le goût d’un lac. »

Alice Leroy