JO 2024 : Le métro parisien célèbre le passage de témoin avec Los Angeles en renommant six stations

Ce jeudi 12 septembre 2024, les usagers du métro parisien ont eu une surprise de taille : six stations du réseau ont temporairement changé de nom, en hommage à Los Angeles, hôte des Jeux olympiques de 2028. Cette initiative, orchestrée par la RATP sous le nom de code « Ticket to LA », symbolise le passage de flambeau entre les Jeux de Paris 2024 et ceux de Los Angeles. En parallèle, plusieurs stations du métro de LA prennent également des noms emblématiques de la capitale française.

Dans le cadre de cette opération inédite, Belleville devient « Beverly Hills », la station « Olympiades » se transforme en « Olympiades Los Angeles », et « Saint-Michel » est renommée « Santa Monica ». Sur la ligne 3, « Malesherbes » devient « Malibu », tandis que « Grands Boulevards » se métamorphose en « Hollywood Boulevard ». Enfin, « L’Haÿ-les-Roses » est rebaptisée « Melrose ». Les voyageurs se retrouvent ainsi transportés dans les quartiers iconiques de la métropole californienne, l’espace d’une journée.

Côté Los Angeles, la réciproque est de mise. Les voyageurs du métro de LA pourront monter à bord à des arrêts comme « Champs-Élysées » à la place de « Chatsworth », « Eiffel Tower » au lieu de « Watts Tower » ou encore « Montmartre » pour « Monrovia ». Un clin d’œil aux deux villes hôtes des Jeux olympiques et paralympiques, mettant en avant leur lien temporaire à travers cet échange symbolique.

La RATP n’a pas oublié d’ajouter une touche ludique à cette initiative en installant un photobooth à la station « Olympiades Los Angeles ». De 10h à 18h, les usagers peuvent se prendre en photo avec des accessoires évoquant la Californie et repartir avec un souvenir numérique envoyé par e-mail.

Cette opération s’inscrit dans une tradition pour la RATP, qui n’en est pas à sa première renommer temporairement des stations pour célébrer des événements culturels ou sportifs. Mais cette fois, l’aspect international renforce l’ampleur de l’initiative, créant un pont entre les deux villes olympiques, Paris et Los Angeles, à travers leur réseau de transport.