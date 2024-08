JO 2024 : Le chef du village olympique répond aux critiques sur la nourriture des athlètes

Akrame Benallal, chef cuisinier du village olympique, s’est exprimé sur les critiques des athlètes concernant la qualité et la gestion de la restauration pendant les Jeux olympiques de Paris 2024. Lors de son passage sur Figaro TV, Benallal a partagé son étonnement quant à la quantité de nourriture consommée quotidiennement par les athlètes et a abordé les ajustements nécessaires pour répondre à leurs besoins.

Des ajustements rapides de Sodexo

Dès les premiers jours des Jeux, plusieurs athlètes ont critiqué l’offre alimentaire, soulignant des lacunes dans le restaurant de la Cité du Cinéma à Saint-Denis, géré par Sodexo. « Les athlètes ne consomment pas comme nous », a expliqué Akrame Benallal. « Sodexo Live a rapidement rectifié le tir dès le lendemain des premières critiques. Comme pour toute nouvelle expérience, des ajustements étaient nécessaires. »

Une consommation intense

Pour ces Jeux, Sodexo a mis en place un vaste dispositif avec 3.300 places assises et la capacité de servir 40.000 repas par jour, couvrant petit-déjeuner, déjeuner et dîner, avec 550 recettes élaborées par de grands chefs pour satisfaire les 10.000 athlètes présents au village olympique. « Du matin au soir, ils ne font que se nourrir », a ajouté Benallal. « Ils demandaient près de 900 grammes de protéines par jour, car leur corps, soumis à un entraînement intensif, en a besoin. »

Réponse aux critiques des athlètes

Le nageur britannique Adam Peaty a été parmi les derniers à critiquer publiquement la nourriture au village olympique, comparant la qualité à celle des Jeux précédents à Tokyo et Rio. « À Tokyo et à Rio, la nourriture était incroyable. Mais cette fois-ci, il manquait de protéines et les files d’attente étaient longues, il fallait attendre 30 minutes pour être servi », a-t-il déclaré. Peaty a également mentionné des problèmes comme la découverte de vers dans le poisson, qualifiant cela d' »inacceptable ».

Malgré ses critiques, Adam Peaty a reconnu les aspects positifs de ces Jeux olympiques. « Il s’agit probablement des meilleurs Jeux en termes d’engagement des fans. Il n’y aura jamais de Jeux parfaits », a-t-il concédé.

Alice Leroy