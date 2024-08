JO 2024 : la maire de Paris passe le flambeau à celle de Los Angeles

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se sont achevés en grande pompe ce dimanche 11 août, au Stade de France. La cérémonie de clôture a marqué la transition vers la prochaine édition des Jeux d’été, qui se déroulera à Los Angeles en 2028. Le passage de témoin symbolique a été officialisé lorsque Karen Bass, maire de la ville californienne, a reçu le drapeau olympique des mains de Thomas Bach, président du Comité International Olympique (CIO).

Cette passation a été un moment fort de la soirée, soulignant l’amitié et la continuité entre les deux villes hôtes. Karen Bass, première femme afro-américaine à diriger Los Angeles, a exprimé sa fierté et son enthousiasme à l’idée d’accueillir les prochains Jeux. Elle a souligné que Los Angeles se prépare depuis des années à offrir un événement inoubliable, marqué par l’innovation et la diversité culturelle, deux valeurs chères à la ville.

Anne Hidalgo, maire de Paris, était également présente pour ce moment historique. Figure clé dans l’organisation des JO 2024, elle a joué un rôle déterminant dans la réussite de l’événement, notamment en insistant sur la durabilité et l’accessibilité. Lors de la cérémonie, Hidalgo a exprimé sa satisfaction quant au déroulement des Jeux et a chaleureusement souhaité bonne chance à Los Angeles pour 2028. « Ces Jeux ont montré au monde ce que Paris peut offrir, et maintenant, c’est au tour de Los Angeles de briller », a-t-elle déclaré, soulignant l’héritage durable que Paris laisse derrière elle.

La cérémonie a pris une tournure hollywoodienne avec l’apparition de l’acteur Tom Cruise, qui a littéralement volé la vedette en descendant en rappel du toit du Stade de France pour s’emparer du drapeau olympique. La star de « Mission: Impossible » et « Top Gun » a ensuite quitté la scène à moto, avant qu’une vidéo ne montre son arrivée à Los Angeles, portant le drapeau jusqu’aux célèbres lettres « Hollywood ».

Aux côtés de Tom Cruise, Anne Hidalgo et Simone Biles, icône américaine de la gymnastique, ont également participé à cette cérémonie émotive. Ce moment clé a symbolisé la fin de 16 jours de compétitions intenses en France et l’excitation pour les prochains Jeux en 2028, tout en illustrant la fraternité entre les villes hôtes, qui partagent désormais un lien unique dans l’histoire olympique.

Alice Leroy