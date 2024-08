JO 2024 : Emmanuel Macron compare les Jeux à la Coupe du monde 1998

Le président Emmanuel Macron a fait une comparaison marquante entre le succès des Jeux olympiques de Paris 2024 et la victoire de la France à la Coupe du monde 1998. Il a souligné la performance exceptionnelle des athlètes français lors de ces Jeux olympiques, rappelant l’euphorie nationale de 1998.

Sur la plateforme X, Emmanuel Macron a partagé une vidéo montrant la joie des supporters dans une fan zone au parc de La Villette à Paris, accompagnée de la légende : « 98 ? 2024 ! La France ». Cette référence à la Coupe du monde de football 1998, où l’équipe française dirigée par Zinédine Zidane et Didier Deschamps avait triomphé du Brésil avec un score de 3-0 au Stade de France, rappelle un moment emblématique du sport français.

La victoire de 1998 est souvent célébrée comme un symbole de cohésion nationale, incarnée par l’équipe « black-blanc-beur ». Cependant, cette image d’unité a été mise à l’épreuve par divers événements, notamment les émeutes de 2005 dans les banlieues françaises.

Vendredi, Emmanuel Macron a interrompu ses vacances au Fort de Brégançon pour assister à six compétitions olympiques à Paris. Il a pris le temps de féliciter personnellement les champions français, notamment Léon Marchand, qui a remporté quatre médailles d’or, et Teddy Riner, désormais le judoka le plus titré de l’histoire.

À ce jour, l’équipe de France a accumulé 40 médailles, un chiffre qui a engendré un enthousiasme national inattendu. Les Jeux olympiques de Paris, qui se termineront dans une semaine, ont été qualifiés de « succès sur tous les plans » par le Premier ministre Gabriel Attal, tant sur le plan sportif qu’organisationnel et sécuritaire.

Alice Leroy