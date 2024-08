JO 2024 : Darmanin annonce le déploiement de 2.000 policiers et gendarmes pour la cérémonie de clôture

À l’approche de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024, le ministre de l’Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, a précisé ce vendredi 9 août les mesures de sécurité renforcées mises en place pour cet événement. S’exprimant depuis la préfecture de police de Paris, aux côtés de Laurent Nuñez et de Tony Estanguet, Darmanin a annoncé la mobilisation de 2.000 policiers et gendarmes pour sécuriser le Stade de France et assurer le retour des spectateurs par les transports en commun.

Ces 2.000 agents feront partie des 30.000 membres des forces de l’ordre affectés à la protection générale des Jeux à travers la France. Le week-end sera particulièrement chargé pour les forces de sécurité, avec 10.000 policiers et gendarmes dédiés à la sécurisation du Marathon