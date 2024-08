JO 2024 : Amélie Oudéa-Castéra veut donner la Légion d’honneur aux Français médaillés

Lors de son passage à l’émission Télématin sur France 2, ce jeudi 1er août, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s’est déclarée en faveur de l’attribution de la Légion d’honneur à tous les athlètes français médaillés aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Une reconnaissance pour des exploits extraordinaires

Interrogée sur cette possibilité, la ministre a répondu avec enthousiasme : « Cela dépendra du Président de la République. Cependant, en voyant des performances aussi incroyables et significatives, on a naturellement envie de dire oui. Chaque chose en son temps, restons concentrés sur notre rythme actuel. Nous sommes la deuxième nation en nombre de médailles après les États-Unis et la deuxième au tableau des médailles derrière la Chine. »

🔴🗣️ Amélie Oudéa-Castéra favorable à la Légion d'honneur pour tous les médaillés aux JO #Paris2024 : "C'est tellement contributif au PIB du bonheur qu'on a envie de se dire que oui." #Les4V #JeuxOlympiques @AOC1978 pic.twitter.com/TSVByAZRw8 — Telematin (@telematin) August 1, 2024

Déjà 26 médailles pour la France

Au matin du 1er août, la délégation française comptait déjà 26 médailles, dont huit en or. Rappelons que ce sont les ministres qui proposent les futurs décorés au conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur. Cette autorité indépendante du gouvernement soumet ensuite les propositions au Président de la République pour approbation.

Un processus de sélection rigoureux

Le processus d’attribution de la Légion d’honneur est rigoureux. Les ministres identifient les candidats méritants et soumettent leurs propositions au conseil de l’Ordre. Ce dernier évalue les candidatures et transmet ses recommandations au Président, qui doit ensuite valider les décorations par sa signature.

Hector M.