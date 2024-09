Jimmy Mohamed succède à Marina Carrère d’Encausse à la tête du « Magazine de la santé »

Le Dr Jimmy Mohamed, déjà familier des téléspectateurs, prend officiellement les rênes du célèbre « Magazine de la santé » sur France 5, succédant à Marina Carrère d’Encausse. L’émission, initialement lancée en 1998 par Michel Cymes, a été sauvée in extremis au mois de mai 2024, alors qu’elle était menacée de disparition. Diffusé du lundi au vendredi à 13h35, ce rendez-vous incontournable de la santé entre désormais dans une nouvelle ère, avec une touche personnelle apportée par son nouveau présentateur.

Une approche bienveillante et pragmatique

Jimmy Mohamed souhaite moderniser l’émission tout en respectant son héritage. « Si on donne de vrais conseils, simples, pragmatiques, et non culpabilisants, ils ont plus de chances d’être suivis », explique-t-il. En abordant des thèmes d’actualité tels que le bien-être, il aspire à rendre la santé plus accessible et moins anxiogène pour les téléspectateurs.

Des chroniqueurs et des sujets variés

Le Dr Mohamed sera entouré d’une nouvelle équipe de chroniqueurs. Parmi eux, Pauline Déroulède, joueuse de tennis fauteuil aperçue aux Jeux paralympiques, ainsi que Joëlle Goron, journaliste de 80 ans, qui viendra aborder des sujets liés au vieillissement. L’émission donnera aussi la parole au sexologue Gilbert Bou Jaoudé, reconnu pour ses interventions sur les questions de sexualité.

Le programme sera désormais articulé autour de trois grandes sections : un journal d’actualité médicale, des chroniques sur des thèmes spécifiques, et une rubrique intitulée « Le pouls de la France », qui mettra en lumière des initiatives positives en matière de santé. À travers ces nouveaux formats, Jimmy Mohamed souhaite maintenir un équilibre entre sérieux et légèreté, permettant d’aborder des sujets complexes sans moralisation.

Un lien renforcé avec les réseaux sociaux

Le présentateur entend également renforcer la présence de l’émission sur les réseaux sociaux. Des extraits synthétiques des dossiers du jour seront relayés en ligne, créant un lien naturel entre la télévision et les plateformes numériques, où Jimmy Mohamed est déjà très suivi.

En parallèle de son engagement sur France 5, le Dr Mohamed continuera sa collaboration avec RTL, où il intervient quotidiennement dans la matinale d’Amandine Bégot et Thomas Sotto, tout en poursuivant son travail chez SOS Médecins.

Avec cette nouvelle formule, le « Magazine de la santé » se réinvente, sous l’impulsion d’un présentateur dynamique et soucieux de proposer une émission à la fois informative et bienveillante.