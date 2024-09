Jim Jarmusch, invité d’honneur à Paris Photo 2024 pour célébrer le surréalisme

Le cinéaste et artiste multidisciplinaire Jim Jarmusch sera la star de la 27ème édition de Paris Photo, qui se tiendra du 7 au 10 novembre 2024 au Grand Palais restauré. À l’occasion du centenaire du surréalisme, Jarmusch a été invité à sélectionner des œuvres parmi les 240 exposants venus de 34 pays, pour créer un parcours thématique dédié à ce mouvement artistique qui a profondément influencé son travail.

Le réalisateur de Stranger Than Paradise et Broken Flowers présentera également en avant-première Return to Reason, un opus réunissant quatre films restaurés de l’artiste Man Ray, pour lequel il a composé la bande sonore avec son groupe SQÜRL. Ce projet rend hommage à l’esprit surréaliste, et le film sera projeté dans deux salles parisiennes avant sa sortie officielle le 13 novembre.

Jim Jarmusch participera aussi à une conversation publique durant le salon, explorant l’influence du surréalisme sur son œuvre cinématographique. En parallèle, Paris Photo mettra à l’honneur la photographie lituanienne ainsi que des photographes femmes, et explorera les frontières de l’image à travers des œuvres utilisant l’intelligence artificielle.

Alice Leroy