JEUX VIDÉO – Sony annonce une édition limitée de la PS5 avec un look nostalgique pour fêter les 30 ans de la PlayStation

Alors que la console PlayStation de Sony célèbre cette années ses 30 ans ( le premier modèle était sorti au Japon le 3 décembre 1994 ), le géant japonais a officialisé une nouvelle qui devrait ravir les fans et les plus nostalgiques. Dès la fin de cette année, une édition collector de la PS5 sera commercialisée et et reprendra le design et les couleurs grises du premier modèle.

Deux versions différentes seront proposées à la vente : la PlayStation 5 Pro – Édition limitée 30e anniversaire, qui aura les caractéristiques techniques la PS5 Pro, qui sort le 7 novembre, et la PlayStation 5 – Édition limitée 30e anniversaire, qui reprendra elle les caractéristiques de l’actuelle PS5 édition numérique.

Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde ! Sony a en effet annoncé que la collection anniversaire PlayStation, qui sortira le 21 novembre, ne sera disponible qu’en 12 300 exemplaires. Un nombre très limité, quand on sait que plus de 60 millions de PS5 ont été vendues dans le monde depuis sa sortie, en 2021.

Concernant le prix, aucune information officielle n’a été communiquée. Si on sait déjà que la PS5 Pro en version standard sera vendue 800 euros, on peut facilement imaginer que la facture de la version limitée sera encore plus salée, les collectionneurs du monde entier allant probablement se ruer sur ce modèle, qui pourrait connaître rapidement une flambée de sa cote sur des sites de revente tels que eBay.

Découvrez ici la vidéo officielle de présentation de la PS5 – Édition limitée 30e anniversaire