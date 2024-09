Monnaie virtuelle : Une plainte européenne pour « pratiques commerciales trompeuses » a été déposée contre sept éditeurs de jeux vidéos

Vingt-deux associations de consommateurs européennes, dont l’UFC-Que Choisir et la CLCV, ont déposé une plainte contre sept grands éditeurs de jeux vidéo, tels qu’Activision Blizzard, Electronic Arts et Ubisoft, pour « pratiques commerciales trompeuses » liées à l’utilisation de monnaies virtuelles dans leurs jeux. Ces associations dénoncent des méthodes qui incitent les joueurs, notamment les plus jeunes, à dépenser de l’argent sans avoir une vision claire de la valeur réelle des achats effectués dans ces jeux.

Les plaintes pointent du doigt l’utilisation généralisée de monnaies virtuelles, sous forme de pièces ou de points, qui sont obligatoires pour acquérir des objets ou des fonctionnalités supplémentaires. Les joueurs doivent convertir des euros en ces monnaies spécifiques, sans toujours pouvoir calculer précisément la somme dépensée. Les associations reprochent également aux éditeurs de ne pas afficher clairement les prix en euros, ce qui tromperait les consommateurs sur le véritable coût des transactions.

Avec 42 % des jeux sur PC et 81 % des jeux mobiles utilisant des monnaies virtuelles, les associations appellent à une meilleure réglementation. Elles exigent des législateurs européens l’interdiction de ces pratiques, afin de protéger les joueurs de cette incitation à des dépenses incontrôlées.

Alice Leroy