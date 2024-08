Jeux paralympiques : une cérémonie d’ouverture « inclusive » et inédite

Le mercredi 28 août, la place de la Concorde et les Champs-Élysées se métamorphoseront en un théâtre à ciel ouvert pour accueillir la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024. Cet événement grandiose, annoncé comme « spectaculaire et inclusif », réunira 65 000 spectateurs pour célébrer les exploits des 4 400 parasportifs représentant 182 délégations. La parade des athlètes débutera depuis l’Arc de Triomphe et s’achèvera place de la Concorde, où une mise en scène époustouflante attend le public.

Aux commandes de cette cérémonie, le directeur artistique Thomas Jolly, déjà responsable des festivités des Jeux olympiques, promet des performances jamais vues, centrées sur le corps et l’inclusivité. Quatre scènes seront installées à la Concorde, où les participants, aux côtés de centaines d’artistes, donneront vie à un spectacle combinant histoire, musique et performance. La chorégraphie, confiée au Suédois Alexander Ekman, connu pour ses créations théâtrales et monumentales, mettra à l’honneur des danseurs en situation de handicap, reflétant l’esprit d’inclusion des Jeux paralympiques.

En termes de sécurité, le dispositif sera massif avec 15 000 membres des forces de l’ordre mobilisés pour garantir le bon déroulement de l’événement. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a précisé que 35 000 personnes seront assises en tribune, tandis que 15 000 places seront ouvertes au grand public en bas des Champs-Élysées. La cérémonie, qui sera retransmise en direct sur France 2, s’inscrira dans la lignée des grands moments parisiens tout en intégrant une dimension politique et artistique forte.

Alice Leroy