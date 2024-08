Jeux paralympiques : un journaliste russe privé d’accréditation pour des raisons de sécurité

Alors que les Jeux paralympiques de Paris 2024 s’apprêtent à débuter le 28 août, un journaliste de l’agence de presse russe RIA Novosti a vu sa demande d’accréditation refusée pour des raisons de sécurité. La décision, annoncée par le ministère français des Affaires étrangères ce vendredi 23 août, fait suite à une procédure de vérification administrative imposée à toutes les personnes demandant une accréditation pour les Jeux.

« Toute personne effectuant une demande d’accréditation dans le cadre des Jeux de Paris 2024 fait l’objet d’une enquête administrative de sécurité », a précisé Christophe Lemoine, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. « À l’issue de cette procédure, il a été décidé de ne pas accorder d’accréditation à ce journaliste. » Cette même procédure avait déjà été appliquée lors des Jeux olympiques, où quatre journalistes de l’agence russe TASS avaient également été exclus pour des raisons similaires.

La réaction du Kremlin ne s’est pas fait attendre. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a vivement critiqué la décision, accusant Emmanuel Macron de « vider de leur sens » les principes fondamentaux de la liberté d’expression. Ce n’est pas la première fois que la Russie fustige ce type de décision, les relations entre Moscou et Paris étant particulièrement tendues dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine.

La Russie, rappelons-le, a été bannie des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 en raison de son invasion de l’Ukraine. Néanmoins, 15 athlètes russes ont pu participer aux JO de Paris sous un statut neutre, soulignant l’équilibre fragile entre les enjeux sportifs et politiques. Avec cette nouvelle exclusion d’un journaliste russe, la tension entre la France et la Russie semble loin de s’apaiser.

Alice Leroy