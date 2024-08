Jeux paralympiques Paris 2024 : Marie-Amélie Le Fur rêve d’un engouement populaire

À quelques jours des Jeux paralympiques de Paris 2024, Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français (CPSF), dévoile ses ambitions et sa vision pour cet événement dans une interview qu’elle a accordé ce lundi au Parisien. Neuf fois médaillée, dont trois fois en or, Marie-Amélie Le Fur, qui dirige le CPSF depuis décembre 2018, espère susciter un enthousiasme similaire à celui généré par les Jeux Olympiques.

Une vision inspirante pour les Jeux

Marie-Amélie Le Fur décrit ses aspirations pour les Jeux paralympiques comme un moment où les athlètes brillent par leur performance et leur sourire, dans des lieux vibrants d’enthousiasme du public. Elle rêve d’un événement transformateur pour la perception du sport pour les personnes en situation de handicap, espérant que cet élan se rapproche de celui observé pendant les JO.

Un niveau de performance en constante progression

Le Fur se montre optimiste quant à l’élévation du niveau des compétitions. Le mouvement paralympique, bien que relativement récent, a vu une progression significative de ses performances. Selon elle, les athlètes de cette année pourraient battre de nombreux records du monde, grâce à une préparation jamais vue auparavant, tant au niveau mondial qu’en France. Le soutien accru des institutions françaises a permis une professionnalisation inédite des athlètes et des staffs.

Des objectifs ambitieux pour l’équipe de France

L’objectif pour l’équipe de France est de se classer dans le top 8 du tableau des médailles, avec une visée particulièrement élevée de 20 médailles d’or, soit le double par rapport à Tokyo 2021. Ce but ambitieux est le fruit d’un travail structuré et soutenu par l’État, le ministère des Sports et l’Agence nationale du sport. Bien que l’objectif du top 5 soit visé pour les Jeux de Los Angeles, chaque progrès sera perçu comme un succès.

Promouvoir la participation féminine

Le constat d’un déséquilibre entre le nombre d’hommes et de femmes qualifiés pour ces Jeux interpelle. Marie-Amélie Le Fur souligne les freins spécifiques auxquels sont confrontées les femmes en situation de handicap, notamment le manque de modèles et des contraintes logistiques. Elle appelle à une meilleure communication sur les réussites féminines et à un soutien accru pour encourager les jeunes filles à s’engager dans le para-sport.

La cérémonie d’ouverture : un moment clé

La cérémonie d’ouverture est perçue comme une opportunité cruciale pour captiver le public français. Le Fur espère un « coup de foudre » pour cet événement, qui doit mettre en avant les athlètes et défendre la cause des personnes en situation de handicap de manière engageante et juste. Elle souhaite que cette cérémonie reflète la diversité des athlètes et leur palmarès souvent sous-médiatisé.

Des préoccupations sur la billetterie

Marie-Amélie Le Fur exprime son regret quant au démarrage tardif de la vente des billets. Bien que le pic de vente ait souvent lieu après les Jeux Olympiques, elle espérait un engagement plus précoce du public. Les difficultés initiales ont été atténuées par une prise de conscience croissante et une promesse de compétitions accessibles financièrement, renforçant ainsi l’intérêt pour les Jeux paralympiques.

Avec ces ambitions élevées et une vision claire, Marie-Amélie Le Fur est déterminée à faire des Jeux paralympiques de Paris 2024 un événement marquant, capable de toucher le cœur du public français et de faire évoluer le para-sport dans le pays.